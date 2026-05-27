27 мая 2026 года 09:14

Загруженность строительных подрядчиков медленно растет

Евгений Мессман/ТАСС
27 мая. FINMARKET.RU - Спад загруженности строительных компаний, наблюдавшийся в начале 2026 года, сменился ростом. В апреле 2026 года обеспеченность контрактами выросла на 4%, а объем заказов - на 9,5%. Индустрия показывает первые признаки восстановления после прошлогоднего падения, а спрос разгоняет активизация госпроектов, пишет "Коммерсант".

Ключевой фактор роста - эффект низкой базы: начало 2025 года было провальным из-за жесткой денежно-кредитной политики, а в начале 2026 года уже произошло смягчение - заемные деньги стали чуть доступнее, говорит директор практики сопровождения строительства Neo Станислав Мурзов. Имеет место и адаптация экономики к работе в условиях высокой ключевой ставки ЦБ, а также завершение перенесенных с прошлых лет проектов, соглашается старший аналитик "Риком-Траст" Валерия Попова.

В апреле 2026 года обеспеченность контрактами выросла на 4%, а объем заказов - на 9,5%. Основным драйвером роста в индустрии сейчас остается государственное и инфраструктурное строительство, говорит директор по аналитике "Инго банка" Василий Кутьин. Более устойчиво чувствуют себя сегменты, связанные с промышленной инфраструктурой, модернизацией ЖКХ и объектами социальной сферы, уточняет он.


