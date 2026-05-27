.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
27 мая 2026 года 08:17
Силуанов ожидает в 2026 году рост пользователей инвествычета
|0
Михаил Метцель/ТАСС
27 мая. FINMARKET.RU - В настоящее время размер федерального инвестиционного вычета составляет 3% от проинвестированных средств. В течение 2025 года наблюдался рост числа налогоплательщиков, применяющих механизм федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. "Если по итогам первого квартала прошлого года вычетом воспользовались 250 организаций, а объем вычетов составил 2,2 млрд руб., то за весь год количество таких налогоплательщиков достигло 759, а объем вычетов превысил 26 млрд руб. Механизм ФИНВ развивается", сообщил министр в интервью "Коммерсанту". По его словам, в первом квартале объем вычетов уже в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. "В текущем году мы ожидаем кратного увеличения числа пользователей вычета, в том числе благодаря расширению возможности его применения в рамках группы налогоплательщиков", - сказал Силуанов. В настоящее время донастройка ФИНВ обсуждается в рамках создания инвестиционно привлекательных условий для отдельных макрорегионов, добавил он. Касаясь темы заимствований, Силуанов отметил, что для бюджета важен сбалансированный долговой портфель с понятным и предсказуемым графиком обслуживания. При этом рыночная ситуация и "экстренные" бюджетные потребности иногда вынуждают использовать инструменты, не полностью соответствующие этим критериям. Он напомнил, что стоимость обслуживания флоатеров зависит от текущих рыночных ставок, что подвергает бюджет дополнительным рискам. В качестве основы суверенного долгового портфеля Минфин использует "фиксы" - ОФЗ с фиксированной ставкой. Из 32 трлн руб. общего объема ОФЗ в обращении на их долю приходится порядка 62%. Средняя стоимость обслуживания этой части портфеля ОФЗ стабильна и составляет около 10%. Министр отметил, что по итогам 2025 года у России самый низкий уровень госдолга к ВВП из всех стран "большой двадцатки", что отражает взвешенный подход к бюджетной и долговой политике. Силуанов также сообщил, что Минфин рассчитывает на широкий интерес инвесторов к новому выпуску ОФЗ в юанях. "Мы предлагаем рынку дебютные ОФЗ в юанях со сроком погашения до десяти лет. Рыночных инструментов такой срочности в данной валюте на российском рынке сейчас нет. Новый выпуск - это продолжение работы, направленной на развитие рынка суверенных бумаг в юанях, начатой в декабре прошлого года", рассказал министр. "Ожидаем, что в предстоящем валютном размещении примет участие широкий круг как институциональных, так и частных инвесторов", - подчеркнул он.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, Силуанов, инвествычет, ОФЗ
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.