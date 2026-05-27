Силуанов ожидает в 2026 году рост пользователей инвествычета

27 мая. FINMARKET.RU - В настоящее время размер федерального инвестиционного вычета составляет 3% от проинвестированных средств. В течение 2025 года наблюдался рост числа налогоплательщиков, применяющих механизм федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), рассказал министр финансов РФ Антон. "Если по итогам первого квартала прошлого года вычетом воспользовались 250 организаций, а объем вычетов составил 2,2 млрд руб., то за весь год количество таких налогоплательщиков достигло 759, а объем вычетов превысил 26 млрд руб. Механизм ФИНВ развивается", сообщил министр в интервью "Коммерсанту" . По его словам, в первом квартале объем вычетов уже в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. "В текущем году мы ожидаем кратного увеличения числа пользователей вычета, в том числе благодаря расширению возможности его применения в рамках группы налогоплательщиков", - сказал Силуанов. В настоящее время донастройка ФИНВ обсуждается в рамках создания инвестиционно привлекательных условий для отдельных макрорегионов, добавил он.

Касаясь темы заимствований, Силуанов отметил, что для бюджета важен сбалансированный долговой портфель с понятным и предсказуемым графиком обслуживания. При этом рыночная ситуация и "экстренные" бюджетные потребности иногда вынуждают использовать инструменты, не полностью соответствующие этим критериям.

Он напомнил, что стоимость обслуживания флоатеров зависит от текущих рыночных ставок, что подвергает бюджет дополнительным рискам. В качестве основы суверенного долгового портфеля Минфин использует "фиксы" -с фиксированной ставкой. Из 32 трлн руб. общего объема ОФЗ в обращении на их долю приходится порядка 62%. Средняя стоимость обслуживания этой части портфеля ОФЗ стабильна и составляет около 10%.

Министр отметил, что по итогам 2025 года у России самый низкий уровень госдолга к ВВП из всех стран "большой двадцатки", что отражает взвешенный подход к бюджетной и долговой политике.

Силуанов также сообщил, что Минфин рассчитывает на широкий интерес инвесторов к новому выпуску ОФЗ в юанях. "Мы предлагаем рынку дебютные ОФЗ в юанях со сроком погашения до десяти лет. Рыночных инструментов такой срочности в данной валюте на российском рынке сейчас нет. Новый выпуск - это продолжение работы, направленной на развитие рынка суверенных бумаг в юанях, начатой в декабре прошлого года", рассказал министр. "Ожидаем, что в предстоящем валютном размещении примет участие широкий круг как институциональных, так и частных инвесторов", - подчеркнул он.