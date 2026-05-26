СЕГОДНЯ:
26 мая 2026 года 10:18
Маркетплейсы пока не повысили комиссии для иностранных селлеров
Михаил Синицын/ТАСС
26 мая. FINMARKET.RU - Wildberries отложил повышение комиссий для иностранных селлеров, хотя онлайн-площадка собиралась ввести их с 25 мая. В компании говорят, что ей требуется дополнительное время на обсуждение механизма изменений, пишет "Коммерсант". О переносе срока ввода новых условий для иностранных селлеров Wildberries сообщил в письме для зарубежных продавцов. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в марте потребовала от Wildberries и Ozon скорректировать условия работы для предпринимателей. По мнению ФАС, размер комиссии создает невыгодные условия для предпринимательской деятельности, а инвестирование в цены продавцов без получения их надлежащего согласия ущемляет права и интересы продавцов и покупателей. В ФАС заявили "Ъ", что продолжают работать с Wildberries и Ozon по выравниванию условий между российскими и иностранными продавцами, а также по установлению комиссий площадок на экономически обоснованном уровне. В Ozon до сих пор не сообщали о нововведениях. В Wildberries отмечали, что для китайских и российских предпринимателей будут выравнены комиссии с продаж по категориям товаров за счет повышения ставок для иностранных селлеров, а также внедрены единые правила предоставления скидок покупателям за счет платформы.
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: РФ, маркетплейсы, селлеры, комиссии
