26 мая 2026 года 09:35
Правительство приступает к обновлению ОКВЭД
Кирилл Кухмарь/ТАСС
26 мая. FINMARKET.RU - Белый дом запускает процесс пересмотра Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), пишет "Коммерсант". Как следует из презентации Минэкономики и Высшей школы экономики, ведомства в течение лета должны будут готовить предложения по их обновлению по отраслям. 22 мая у вице-премьера Александра Новака уже прошло установочное совещание по этой теме. Подготовленные предложения будут обсуждаться в специально созданной в правительстве подкомиссии. Утвердить новый ОКВЭД-3 планируется до конца 2027 г. - действовать новый классификатор начнет с 2029 г., после переходного периода. С этого года для определения фактических видов деятельности организаций коды ОКВЭД рассчитываются на основе данных Росстата и передаются в реестры ФНС для использования всеми госорганами. Необходимость в обновлении ОКВЭД объясняется появлением новых видов деятельности на фоне развития цифровых платформ, креативных индустрий и технологических компаний, которые сейчас в классификаторе не учтены. В ходе актуализации в ОКВЭД должны появиться новые группы для их отражения. Также, отмечают в Минэкономики, есть необходимость и в более корректном отражении в ОКВЭД и традиционных отраслей.Актуализация ОКВЭД, как ожидается, должна повысить точность статистики и эффективность господдержки. За основу будет взят европейский классификатор NACE 2.1 - признанный на международном уровне стандарт, являющийся производной от Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности (ISIC) ООН.
Ключевые слова: РФ, ОКВЭД, обновление
