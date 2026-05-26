Правительство приступает к обновлению ОКВЭД

26 мая. FINMARKET.RU - Белый дом запускает процесс пересмотра Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), пишет "Коммерсант" . Как следует из презентации Минэкономики и Высшей школы экономики, ведомства в течение лета должны будут готовить предложения по их обновлению по отраслям. 22 мая у вице-премьера Александра Новака уже прошло установочное совещание по этой теме. Подготовленные предложения будут обсуждаться в специально созданной в правительстве подкомиссии. Утвердить новый ОКВЭД-3 планируется до конца 2027 г. - действовать новый классификатор начнет с 2029 г., после переходного периода.

С этого года для определения фактических видов деятельности организаций кодырассчитываются на основе данных Росстата и передаются в реестры ФНС для использования всеми госорганами.

Необходимость в обновлении ОКВЭД объясняется появлением новых видов деятельности на фоне развития цифровых платформ, креативных индустрий и технологических компаний, которые сейчас в классификаторе не учтены.

В ходе актуализации в ОКВЭД должны появиться новые группы для их отражения. Также, отмечают в Минэкономики, есть необходимость и в более корректном отражении в ОКВЭД и традиционных отраслей.Актуализация ОКВЭД, как ожидается, должна повысить точность статистики и эффективность господдержки.

За основу будет взят европейский классификатор NACE 2.1 - признанный на международном уровне стандарт, являющийся производной от Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности (ISIC) ООН.