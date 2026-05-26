В России усилили контроль за IP-адресами пользователей

26 мая. FINMARKET.RU - Операторы, не передающие властям сведения об IP-адресах абонентов, начали сталкиваться с санкциями. По состоянию на 21 мая Роскомнадзор привлек к ответственности 85 телеком-компаний, сообщили "Известиям" в надзорном ведомстве. В службе уточнили, что компании обязаны предоставить сведения об IP-адресах после получения соответствующего уведомления. В марте 2026 года такие извещения были направлены 1359 операторам связи.

"Информирование операторов проводится в рамках реализации полномочий Роскомнадзора по контролю за соблюдением требования закона "О связи", обязывающего операторов представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета, противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам", - указали в Роскомнадзоре.

Порядок предоставления таких сведений конкретизирует приказ Роскомнадзора, выпущенный в 2025 году. Компании должны передавать, данные о местах их использования с привязкой к муниципальному образованию и идентификаторы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), через которые проходит трафик. Информацию обо всех изменениях следует передавать в течение одного дня (а при наличии запроса Роскомнадзора по тем или иным конкретным адресам - в течение часа).

В последнем случае операторы также должны передавать данные и о пользователях, которым IP-адреса выделены для одновременного применении протоколов IPv4 и IPv6 (они позволяют использовать удлиненные 32-битные и 128-битные IP-адреса), пояснил руководитель направления "Разрешение It&Ip споров" "Рустам Курмаев и партнеры" Ярослав Шицле.

По словам Шицле, невыполнение требований приказа может подпадать сразу под несколько составов административных правонарушений - в зависимости от характера нарушения и обстоятельств дела. Он уточнил, что штраф за первое непредоставление информации может достигать 500 тыс. рублей. За повторное нарушение санкции увеличиваются до 1 млн.

Как отмечают специалисты, исполнение этих требований влечет рост расходов связистов.