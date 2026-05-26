Росимущество перевыполнило прогноз по доходам бюджета от дивидендов госкомпаний

26 мая. FINMARKET.RU - Доходы государства от дивидендов госкомпаний, которые находятся в управлении Росимущества, выросли в 2025 г. на 60% по сравнению с 2024 г. и составили 613,8 млрд руб., следует из заключения Счетной палаты об исполнении бюджета Федеральным агентством по управлению госимуществом. Показатель оказался выше плана на 31%. В результате, пишут "Ведомости" , прогноз по доходам Росимущество перевыполнило на 26,5%, что "в основном обусловлено поступлением незапланированных дивидендов по ряду обществ".

Как отмечается в заключении, всего в 2025 г. поступилиот 105 компаний, при этом 12 крупнейших плательщиков обеспечили основной объем (510,72 млрд руб.). Наибольшие доли приходятся на "Роснефтегаз" - 193,12 млрд руб. (37% в общем объеме поступлений), ВТБ - 136,49 млрд руб. (26%), "Транснефть" - 112,89 млрд руб. (22%). В топ-10 крупнейших плательщиков впервые вошла "Макфа" (перечислено дивидендов в объеме 2 млрд руб.), которая только в прошлом году перешла в собственность государства.

В списке крупнейших плательщиков нет "Сбера", так как его не администрирует Росимущество (акции государства находятся на балансе ФНБ). Всего на выплату дивидендов за 2024 г. Сбербанк направил рекордные 786,9 млрд руб. - половина этой суммы (более 393 млрд руб.) была направлена в бюджет. Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция является государство.

По большинству компаний с контрольным пакетом акций в собственности государства "норматив" выплаты дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной прибыли выполнялся, отмечается в заключении. В иных случаях акты правительства устанавливали отличающиеся условия - например, в "Совкомфлоте" и "Россельхозе", сообщает Счетная палата. По отдельным обществам Росимущество не может влиять на решения по дивидендам. Например, "Внуково" (25% акций в госсобственности) по итогам деятельности за 2024 г. направило на выплату дивидендов 12,9% чистой прибыли, отмечается в заключении.