Спортивные мероприятия увеличивают турпоток в города

25 мая. FINMARKET.RU - Забеги, заплывы и другие спортивные мероприятия, в которых могут принимать участие не только профессионалы, но и любители, увеличивают турпоток в даты мероприятия на 50-70%, рассказали "Российской газете" представители бизнеса. Лидеры по притоку спортивных туристов - Санкт-Петербург, Москва и Казань.

По данным ВЦИОМ, не менее 58% россиян регулярно посещают различные массовые мероприятия, а среди молодежи этот показатель достигает 80%. Продолжается тренд на выездные спортивные мероприятия. Согласно исследованию ГК "Квартал", проведенному в мае 2026 года, 36% опрошенных россиян хотя бы раз участвовали в них - от марафонов и триатлонов до велозаездов и заплывов на открытой воде - либо планируют сделать это в ближайшие один-два года.

Спортивныйнапрямую влияет на загрузку отелей в городах, которые принимают участников. Как рассказали "РГ" в "Островке", в мае во время Казанского марафона (1-3 мая 2026 года) спрос на бронирование отелей и апартаментов в городе увеличился на 72% по сравнению с датами проведения мероприятия в прошлом году (1-3 мая 2025 года). Накануне проведения Ночного забега в Москве (19-20 июня 2026 года) спрос на бронирование размещения в столице показал прирост на 50% относительно аналогичных дат неделей позже (26-27 июня 2026 года).

"Во второй половине июля повышенный интерес туристов также зафиксирован в Нижнем Новгороде: накануне и в даты проведения фестиваля X-Waters (24-26 июля 2026 года) число бронирований в регионе увеличилось на 7% по сравнению с прошлогодними датами проведения мероприятия (24-26 июля 2025 года)", - рассказали в сервисе.

Также в два раза увеличилось количество бронирований в Санкт-Петербурге накануне проведения марафона "Белые ночи" (3-4 июля 2026 года) по сравнению с аналогичными датами на следующей неделе (11-12 июля 2026 года).