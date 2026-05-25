Затраты на регистрацию лекарств за рубежом могут компенсировать

25 мая. FINMARKET.RU - Фармацевтические компании с 2027 года могут начать получать от государства компенсацию части затрат на регистрацию своих лекарств за рубежом. О возможном возобновлении такой программы поддержки экспорта фармпродукции сообщил Минпромторг, пишет "Коммерсант" . Эксперты, однако, отмечают, что конкурентоспособность российских лекарств на мировом рынке ограничена и экспортным потенциалом обладают только оригинальные отечественные разработки.

Как отмечает гендиректор компании "Фармстандарт" Дмитрий Зайцев, далеко не все российские препараты могут быть востребованы за рубежом. "Большинство стран так или иначе, с помощью регулирования или приоритетного доступа к госзакупкам, защищает свои компании, производящие дженерики. Поэтому российские производители воспроизведенных препаратов вряд ли смогут наладить там масштабный сбыт и окупить свои расходы даже с учетом помощи от государства",- говорит эксперт. По его мнению, главный интерес с точки зрения экспорта представляют оригинальныеи сложные биоаналоги, поэтому планируемая субсидия будет востребована наиболее передовыми российскими компаниями, которые за последние годы сумели вывести такие разработки хотя бы на российский рынок.