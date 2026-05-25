Машиностроители испытывают дефицит инженерных и IТ-кадров

25 мая. FINMARKET.RU - Около 66% организаций машиностроения в 2025 г. отмечали незначительную или острую нехватку инженерно-технических кадров, следует из данных мониторинга цифровой трансформации бизнеса Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. У 34% организаций численность инженерно-технических кадров удовлетворяла их потребность, пишут "Ведомости"

Под такими кадрами подразумеваются инженеры по автоматизации и механизации производственных процессов, инженеры по внедрению новой техники и технологии, инженеры-технологи, механики, операторы промышленных установок, наладчики станков и манипуляторов с программным управлением.

Кадровый голод, связанный с дефицитом инженерно-технических кадров, сильнее всего ощущается в сфере прочих транспортных средств и оборудования (код по ОКВЭД – 30, строительство кораблей, лодок, железнодорожных составов и локомотивов, воздушных и космических судов). По данным НИУ ВШЭ, 75% организаций отрасли сообщили о такой нехватке. В отрасли производства электрического оборудования потребность в инженерно-технических кадрах до конца не удовлетворена в 60% случаев.

Нехватка инженеров ощущается также в 60% организаций промышленно-производственной сферы машиностроения. Речь идет, например, об инженерах по автоматизации и механизации производственных процессов, технологах, инженерах по внедрению новой техники и технологий.

Помимо инженерно-технических кадров около 70% обследованных организаций машиностроения сообщили о незначительной или острой нехватке специалистов по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Под ними подразумеваются в том числе специалисты по информационной безопасности, в области искусственного интеллекта, инженеры данных, разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений. У 30% предприятий машиностроения их численность соответствует потребности. Наиболее остроИКТ-специалистов ощущают производители прочих транспортных средств и оборудования: о нехватке таких кадров сообщили 75% организаций отрасли.