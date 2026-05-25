Потребители ожидают сокращения ассортимента в 2026 году

25 мая. FINMARKET.RU - Почти половина россиян (40%) ожидает сокращения ассортимента товаров на внутреннем рынке, следует из мартовского опроса консалтинговой группы "Б1" (бывшая Ernst & Young), с результатами которого ознакомились "Известия"

По сравнению с осенью 2025 года доля таких респондентов выросла на 13 п.п., а в годовом выражении - на 14 п.п., достигнув максимума с весны 2023-го. Более пессимистичные оценки фиксировались только осенью 2022-го: тогда о возможном сокращении предложения товаров в ближайший год говорил 51% опрошенных.

Большинство (44%) участников исследования считают, что заметных изменений на рынке не произойдет. Это на 9 п.п. меньше, чем осенью 2025-го, и на 6 п.п. ниже показателя весны того же года. Доля россиян, ожидающих расширения предложения товаров и услуг, снизилась до 16% - минимального уровня с весны 2023 года. При этом хуже других ситуацию оценивает молодежь в возрасте 18-24 и 25-34 лет. Прежде именно они считались главными оптимистами среди потребителей, сказано в отчете.

Факторы цены и качества остаются главными в выборе товаров и услуг у российских потребителей - об этом говорят 92% и 81% опрошенных соответственно. При этом доля тех, кто ценит возможность онлайн-заказа с доставкой, выросла за полгода на 11 п.п., до 35%. А число тех, кому важна возможность онлайн-покупки с самовывозом, - на 8 п.п., до 24%. Это связано с возрастающим дефицитом времени у покупателей, а также более широким распространением доставки и самовывоза как форматов шопинга, отмечают аналитики.

Большинство потребителей также готовы покупать новые товары - лишь 15% опрошенных заявили об обратном.

Несмотря на рост осторожных настроений, рисков значительного сокращения ассортимента не будет, уверены эксперты. Ключевыми факторами для россиян по-прежнему остаются цена и качество.