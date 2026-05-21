Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России в этом году

21 мая. FINMARKET.RU - Экономика России увеличится на 1,3% в 2026 году, прогнозирует(ЕК). ПредыдущийЕК предусматривал увеличениеРФ на 1,1% в текущем году. Прогноз на 2027 год ухудшен до 1,1% с 1,2%.

По оценкам ЕК, в 2024 году российская экономика выросла на 4,9%, а в 2025 году темпы роста резко замедлились до 1%.

"Относительно устойчивое частное потребление стало ключевым фактором, не допустившим еще более выраженного замедления экономической активности в 2025 году, поскольку сохранение дефицита рабочих рук продолжило стимулировать рост реальных зарплат", - говорится в сообщении ЕК.

В то же время "макроэкономические дисбалансы, накапливавшиеся в последние годы, усилились, во многом за счет санкций со стороны ЕС и других стран, что нашло отражение в ухудшении бюджетных показателей и в росте уровня задолженности в частном секторе".

Скачок цен на углеводороды, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, окажет поддержку российской экономике, полагают аналитики, в то же время эффект будет сдержанным из-за сохранения структурной слабости. Они ждут медленного возобновления роста инвестиций за счет смягчения денежно-кредитных условий и доходов от продажи топлива, хотя и полагают, что основная часть сверхдоходов пойдет на достижение установленных целей по дефициту федерального бюджета и на сокращение корпоративного долга.

Потребительские расходы, как ожидается, продолжат замедлятся по мере замедления роста зарплат.

Эксперты ЕК ждут лишь незначительного увеличения объема экспорта, поскольку нефтедобыча ограничена квотами ОПЕК+.

"Сохраняющиеся военные расходы, а также сдержанный рост экономической активности за счет повышения цен на нефть и газ окажут дополнительное повышательное давление на цены", -- говорится в отчете.

Аналитики полагают, что на первом этапе более широкие последствия ценового шока в энергетическом секторе будут сдержанными за счет субсидирования топливной отрасли. Поэтому ЦБ РФ на последнем заседании провел осторожное снижение ключевой ставки, и уровень реальных ставок в экономике остается высоким.

Еврокомиссия прогнозирует, чтов России составит 5,7% в 2026 году, после чего опустится до 4,8% в 2027 году.

Дефицит бюджета в текущем году, как ожидается, составит 2,2%, в следующем - 2,8%. В результате отношение госдолга к ВВП повысится до 18,9% и 21,2% соответственно.

Эксперты ЕК указывают на наличие значительных рисков для российской экономики. Главным повышательным риском является затягивание конфликта на Ближнем Востоке, что приведет к новым сверхдоходам за счет роста цен на нефть и газ. Понижательными рисками являются усиление украинских атак на энергетическую инфраструктуру РФ, рост госдолга из-за высоких ставок и ужесточения санкций, а также вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в случае, если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидалось.