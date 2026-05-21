Россия вошла в десятку стран по числу патентных заявок

по итогам 2025 года заняла десятое место в мире по количеству патентных заявок на изобретения (26,5 тыс.), значительно уступив по этому показателю Китаю (1,57 млн заявок) и США (613 тыс.), занявших первую и вторую строчку этого рейтинга, подсчитали аналитики российской консалтинговой компании SBS.

Вместе с тем доля зарегистрированных патентов в России (т.е. процент регистраций от числа поданных заявок) составляет 81% - 21 тыс.). Это самое высокое значение среди стран первой десятки, пишет "Коммерсант"

В компании обращают внимание на существенное отличие структуры патентной активности в РФ от развитых инновационных экономик: большая часть заявок на изобретения (53%) приходится на университеты, научные организации, НКО, а также крупные компании, то есть эти высокотехнологичные разработки создаются большей частью за госсредства.