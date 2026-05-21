21 мая 2026 года 10:21
В РФ завершили тестирование ускоренной оплаты по QR-коду
Михаил Синицын/ТАСС
21 мая. FINMARKET.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) завершила пилотирование режима сокращенного клиентского пути при оплате по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь к сервису может подключиться любой банк, рассказали "Российской газете" в пресс-службе НСПК. Для оплаты достаточно отсканировать код в приложении банка, а подтверждать операцию не нужно. Но у такого режима есть ограничения, необходимые для безопасности. Как указывают в НСПК, он работает только для сумм до трех тыс. руб. и подключается в мобильном приложении банка только с согласия клиента. "По сути, "под капотом" используется уже привычная оплата через СБП, но пользовательский путь сокращен. Покупателю достаточно отсканировать в мобильном приложении банка код. Проверка реквизитов и подтверждение с его стороны не требуются - платеж проходит сразу", - объяснили в пресс-службе НСПК. Там добавили, что режим сокращенного клиентского пути применяется только в отдельных категориях офлайн-точек с большим потоком клиентов, например, на АЗС, в супермаркетах, где особенно важна скорость оплаты на кассе. От самих торговых точек и их банков не потребуется никаких доработок для того, чтобы покупатель мог расплатиться в этом режиме.
