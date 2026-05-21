Мировой рынок ПО растет быстрее российского

21 мая. FINMARKET.RU - Мировой рынок западного прикладного программного обеспечения (ПО) с 2020 г. растет в отдельных сегментах в среднем в 2 раза быстрее, чем российский, заявил директор АНО "Центр компетенцийимпортозамещению в сфере ИКТ" Илья Массух в ходе конференции ЦИПР. При этом, по его словам, отечественные заказчики тоже не спешат выбирать локальные решения, предпочитая иностранных вендоров. И это несмотря на запущенную в нашей стране программу импортозамещения, пишут "Ведомости"

Так, например, глобальный сегмент почтовых приложений в 2025 г. увеличился с $46 млрд до $105,5 млрд, тогда как в России - с 5,5 млрд до 6,98 млрд руб. Аналогичная ситуация и с системами резервного копирования (в мире показатель за этот же период вырос с $7,8 млрд до $14,2 млрд, в России - уменьшился с 9,7 млрд до 9,1 млрд руб.), системами виртуализации (с $40 млрд до $110 млрд и с 10,7 млрд до 19,4 млрд руб.) и облачными платформами (с $96 млрд до $419 млрд и с 28 млрд до 235 млрд руб.).

Весь рынок ПО в прошлом году достиг 808 млрд руб. и может вырасти более чем вдвое до 1,7 трлн руб., говорится в исследовании Apple Hills Digital и Yandex B2B Tech от февраля 2025 г. Массух также добавил, что использование зарубежного ПО в российских системах создает угрозу кибербезопасности: "Западные компании активно работают со своими спецслужбами, и можно ожидать деструктивного воздействия из обновлений, которые легально скачиваются через Дубай или Аргентину".

На пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин также отметил, что доля IT-отрасли за шесть лет в ВВП удвоилась, а объем продаж российских продуктов и сервисов увеличился почти в 4,5 раза, превысив по итогам прошлого года 5 трлн руб. Он также добавил, что экспорт софта впервые с 2022 г. прибавил 15%, сегмент облачных сервисов увеличился более чем в 4 раза, а российский рынок ИИ расширяется почти вдвое быстрее остального IT-сектора.