ФНС стала жестче взыскивать долги с бизнеса

21 мая. FINMARKET.RU -начала жестче взыскивать долги с бизнеса. Если компания задолжала налоговой, ФНС может после проверки принять обеспечительные меры - заморозить часть ее активов и ограничить операции по счетам. Обычно это происходит, если инспекция опасается, чтовыведет имущество и потом взыскать долг будет сложно.

Причем теперь под ограничения могут попасть не только недвижимость, машины или деньги, но и нематериальные активы - например, товарные знаки, программы, патенты, базы данных и даже права требования к контрагентам. Об этом говорится в письме ФНС, которое изучили "Известия" . Сам подход действует с 2026 года, сказала член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова. По ее словам, это не означает, что налоговая "заберет" бренд или софт. Но компания может лишиться возможности продать, заложить или переоформить такие активы без согласия инспекции.

Как рассказали изданию юристы, если раньше такие меры применялись точечно, то сейчас - примерно в 85% спорных случаев.

Для обычной торговли это неприятно, но не смертельно. А вот для IT-бизнеса или производителя контента такие меры могут стать критичными, ведь во многих случаях именно интеллектуальная собственность - основной актив таких компаний, отметила Сабитова. Это повышает риски для партнеров и инвесторов, а в отдельных случаях может привести даже к банкротству.

В пресс-службе ФНС "Известиям" сообщили, что обеспечительные меры и требования к третьим лицам принимаются на основе данных системы комплексного управления и администрирования долгом (СКУАД). Она анализирует риск-профиль налогоплательщика и выявляет признаки возможных нарушений, после чего инспектор подтверждает их в ходе проверки.

В налоговой подчеркнули, что служба делает ставку на взыскание долгов еще до банкротства компаний. Благодаря внедрению единого налогового счета и автоматизации процедур количество должников удалось сократить вдвое. Поступления в бюджет от мер взыскания в 2025-м достигли 1,4 трлн рублей.

Там также отметили, что при выявлении злоупотреблений требования могут предъявляться не только самой компании, но и контролирующим или зависимым лицам, на которые был переведен бизнес. С помощью механизмов СКУАД с таких лиц уже взыскали более 224 млрд рублей задолженности.