Сборы НДС в бюджет не успевают за планом

20 мая. FINMARKET.RU - Повышениеуже принесло бюджету дополнительные триллионы рублей, однако темпы роста поступлений пока не оправдывают ожиданий, полагают опрошенные "Известиями" эксперты.

В рамках бюджетного пакета Минфин осенью 2025 г. внес изменения в Налоговый кодекс. С 2026 г. стандартная ставка НДС выросла до 22%. Одновременно был снижен порог выручки для компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН), после превышения которого возникает обязанность платить сбор: с 60 млн до 20 млн руб. в этом году.

На этом фоне налоговые поступления ожидаемо выросли. По данным Минфина, за январь-апрель т.г.получил 5,3 трлн от НДС - почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего на 2026 г. в финплан заложено около 17,5 трлн таких доходов.

Однако, как считают эксперты, по итогам года казна всё же может недосчитаться части поступлений. По их оценкам, за первые 4 месяца бюджет должен был получить более 5,8 трлн, однако фактическая сумма оказалась ниже.

Замедление экономики может сказаться на собираемости налога, уверена ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По оценке эксперта, бюджет рискует недополучить около 700 млрд.

Как считает экономист Ольга Гогаладзе, если нынешние темпы сохранятся, к концу года сборы могут составить менее 16 трлн рублей вместо запланированных 17,5 трлн. По ее словам,более чем на 1 трлн рублей выглядит вполне вероятным, если ситуация в экономике не улучшится.

Более пессимистичный сценарий допускает экономист Андрей Бархота. По его оценке, поступления НДС могут составить 15,5-16,5 трлн рублей. В таком случае выпадающие доходы бюджета достигнут 1-2 трлн.

О рисках недополучения средств ранее предупреждала и Счетная палата. В пресс-службе СП подтвердили "Известиям", что вероятность недобора действительно существует. Одной из причин там назвали повышение порога выручки для применения УСН с обязательной уплатой НДС - до 20 млн рублей вместо первоначально обсуждавшихся 10 млн. Кроме того, с 1 апреля т.г. предприятия общепита были освобождены от уплаты налога, а этот фактор не учитывался при подготовке прогноза.

Снижение поступлений НДС на импортные товары в Счетной палате также связали с сильным рублем. По данным ЦБ на 19 мая, с начала года курс российской валюты укрепился на 7,5% - до 72,3 рубля за доллар. При этом итоговые показатели будут зависеть от общей макроэкономической ситуации, подчеркнули аудиторы.

Таким образом, повышение НДС само по себе не гарантирует устойчивого роста доходов бюджета: ключевым фактором для собираемости налога остается общее состояние экономики, деловой активности и потребительского спроса.