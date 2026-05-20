Бизнес стал чаще сталкиваться с кассовыми разрывами

20 мая. FINMARKET.RU - Порядка 27% российских компаний и ИП в 2026 г. столкнулись с кассовыми разрывами в первый раз или впервые за долгое время, еще 26% назвали временную нехватку средств на текущие расходы "нормальным явлением" в своей работе. Такие результаты показал опрос "Актион финансов". Опрошенные "Ведомостями" банки и бизнес-объединения подтверждают нарастание нехватки оборотных средств у бизнеса и выросший запрос на краткосрочные кредиты для покрытия текущих расходов.

В исследовании "Актион финансов" приняли участие 527 респондентов из сфер оптовой и розничной торговли, агробизнеса и пищевого производства, тяжелой промышленности, b2b-услуг, IT, общепита и др. Из них 58% имеют средний годовой оборот до 1 млрд руб., 32% - от 1 млрд до 15 млрд руб., остальные 10% - в диапазоне от 15 млрд до 1 трлн руб.

В отраслевом разрезе с кассовыми разрывами сталкивались чаще компании нефтегазового и других сырьевых секторов, оптовой и розничной торговли, а такжев сфере тяжелой промышленности, показал опрос.

За первые 4 месяца года выручка 43% респондентов упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании. Из них у 16% она сократилась более чем на 20%, у 13% - в диапазоне от 10% до 20%. Еще почти треть опрошенных сохранили показатель примерно на уровне прошлого года, рост доходов увидели 26%.

Как следует из опроса, для покрытия недостатка оборотных средств 34% респондентов обращались в банки за краткосрочными кредитами. Из них 19% получили одобрение, 10% все еще ждут ответа банка, а 5% столкнулись с отказом. Кроме того, значительной доле опрошенных приходилось находитьчерез альтернативные источники. Например, 24% респондентов отметили, что собственнику пришлось дополнительно вложить в бизнес собственные средства, 11% обращались к частным инвесторам, а еще 3% - в микрофинансовые организации (МФО).

Председатель комитета по финансовым рынкам "Опоры России" Павел Самиев подтверждает, что выдача сверхкоротких кредитов растет последние 1,5 года даже на фоне общего падения корпоративного кредитования. Он отмечает, что для банков такие продукты особенно выгодны из-за высоких ставок и сниженных рисков с обслуживанием, так как "их может выдержать почти любой бизнес". По словам Самиева, ситуация находится под контролем, но риски могут возникать, если объем неплатежей будет расти быстрее, чем объем кредитования. Сейчас у владельцев бизнеса есть немного вариантов, чтобы привлечь средства, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Основной - "вынимать собственные средства", при этом если такой возможности нет, то остаются еще МФО, отмечает она.