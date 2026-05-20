Правительство РФ смягчило требования к передаче сим-карт несовершеннолетним

20 мая. FINMARKET.RU - Правительствосмягчило требования к передаче сим-карт несовершеннолетним, зафиксировав право, а не обязанность родителя уведомлять оператора связи о передачеребенку, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Такая мера содержится в проекте второго пакета мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством, доработанном правительством ко второму чтению в Госдуме.

В первоначальной версии законопроекта предполагалось прописать обязанность уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему.

"В законопроекте сохранили норму о детских сим-картах - но не в обязательном порядке. То есть родители сами решат, нужно ли информировать оператора о передаче сим-карты ребенку. Например, чтобы ограничить платные подписки или настроить фильтрацию контента", - сказал Григоренко в кулуарах конференции ЦИПР-2026.

Как сообщил также Григоренко, правительство РФ внесло в законопроект о борьбе с кибермошенничеством новую меру, которая позволит пресечь использование злоумышленниками "одноразовых" сим-карт.

"Дополнили законопроект новым механизмом, который нацелен на борьбу с "одноразовыми" симками. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро "избавиться" от симки, которую он использовал во вред людям", - сказал Григоренко.

"При этом для обычных абонентов никаких обременений не будет. Оператор перестанет взимать абонентскую плату, если пользователь уведомит его, что хочет отказаться от услуг связи. Такую обязанность для операторов мы зафиксировали в законопроекте", - добавил он.

Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесён правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. В мае ожидается рассмотрение законопроекта во втором чтении. Он включает в себя широкий комплекс мер - от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учёта платежных карт.

Второй пакет мер подготовлен в продолжение закона о борьбе с кибермошенничеством, ранее разработанного правительством. Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер был принят в марте 2025 года, основные его положения вступили в силу в сентябре прошлого года.

По результатам реализуемых правительством мер за 2025 год количество преступлений с применением информационных технологий сократилось на 12%. При этом по итогам трех месяцев 2026 года зарегистрировано почти на 30% меньше киберпреступлений, чем в 1-м квартале 2025 года.