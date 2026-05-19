Рост онлайн-продаж продовольствия замедлился до 24%

19 мая. FINMARKET.RU - Оборот рынка онлайн-торговли продовольственными товарами в январе-марте 2026 года в России составил 482 млрд руб., увеличившись на 23,9% год к году, подсчитали в Infoline. Это наименьший квартальный рост как минимум с начала 2023 года, пишет "Коммерсант" . В январе-марте 2025 года оборот e-grocery в России увеличился на 26,3% год к году, в 2024 году - на 55,6%. В "Ленте" онлайн-продажи в первом квартале выросли на 18,8% год к году, до 21,1 млрд руб. В основном за счет собственных сервисов: выручка онлайн-партнеров сократилась на 19,1%. В X5 совокупное количество заказов увеличилось на 17,6% год к году.

В Infoline снижение темпов роста онлайн-торговли продовольствием связывают с растущими издержками ритейлеров и перебоями со связью в части регионов России.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) также считают, что ограничения мобильного интернета сказываются на отрасли: его отсутствие означает выключение всех сервисов, привычная электронная коммерция перестает быть доступной. Это естественным образом приводит к сокращению числа заказов. В АКИТ добавляют, что участники "белых списков" могут превентивно ограничивать возможности передачи заказов, чтобы не создавать трудности с передачей информации о заказе партнеру и последующей доставкой.

Замедлению темпа способствовали ограничения на работу интернета и общее стремление потребителей к экономии.