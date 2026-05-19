МФО перестраивают бизнес

19 мая. FINMARKET.RU - Микрофинансовым организациям (МФО) пришлось перестраивать бизнес-модели и пересобирать линейки продуктов, чтобы адаптироваться к вступившим в силу ограничениям по оценке заемщиков при выдаче займов на сумму менее 50 000 руб., показал опрос "Ведомостей" . С 1 января 2026 г.и банки не принимают в расчет самодекларуемые клиентами доходы, они должны опираться только на официально подтвержденный доход или данные Росстата о среднемесячном доходе в регионе проживания заемщика. А с 1 июля 2027 г. правила ужесточаются еще сильнее, напоминает представитель СРО "Мир": оценка будет происходить только на основе официального дохода. И уже эта мера существенно осложнит процесс получения средств самими клиентами, говорит он.

Банки еще до 1 января 2026 г. начали использовать при оценке заемщиков только официальные данные о доходах, отметили представители Газпромбанка и Новикомбанка. Поэтому, по их словам, в этом году никаких существенных изменений в работе и выдачах кредитов не произошло. ТКБ подошел к вступлению новых требований заблаговременно, обновив внутренние процессы и документы, поэтому резкого провала в выдачах кредитов не было, отмечает руководитель блока розничного бизнеса ТКБ Владимир Стасевич.

Целью ЦБ при введении такого требования является переход к более точным способам оценки доходов заемщика, чтобы повысить качество выдаваемых на банковском рынке кредитов, исключив возможность подлога данных, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Поэтому, несмотря на то что такой механизм будет замедлять восстановление рынка потребкредитов, он также станет стимулом "обеления" доходов граждан, которые хотят взять кредит, рассуждает он.