.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
19 мая 2026 года 09:14
МФО перестраивают бизнес
|0
Валерий Матыцин/ТАСС
19 мая. FINMARKET.RU - Микрофинансовым организациям (МФО) пришлось перестраивать бизнес-модели и пересобирать линейки продуктов, чтобы адаптироваться к вступившим в силу ограничениям по оценке заемщиков при выдаче займов на сумму менее 50 000 руб., показал опрос "Ведомостей". С 1 января 2026 г. МФО и банки не принимают в расчет самодекларуемые клиентами доходы, они должны опираться только на официально подтвержденный доход или данные Росстата о среднемесячном доходе в регионе проживания заемщика. А с 1 июля 2027 г. правила ужесточаются еще сильнее, напоминает представитель СРО "Мир": оценка будет происходить только на основе официального дохода. И уже эта мера существенно осложнит процесс получения средств самими клиентами, говорит он. Банки еще до 1 января 2026 г. начали использовать при оценке заемщиков только официальные данные о доходах, отметили представители Газпромбанка и Новикомбанка. Поэтому, по их словам, в этом году никаких существенных изменений в работе и выдачах кредитов не произошло. ТКБ подошел к вступлению новых требований заблаговременно, обновив внутренние процессы и документы, поэтому резкого провала в выдачах кредитов не было, отмечает руководитель блока розничного бизнеса ТКБ Владимир Стасевич. Целью ЦБ при введении такого требования является переход к более точным способам оценки доходов заемщика, чтобы повысить качество выдаваемых на банковском рынке кредитов, исключив возможность подлога данных, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Поэтому, несмотря на то что такой механизм будет замедлять восстановление рынка потребкредитов, он также станет стимулом "обеления" доходов граждан, которые хотят взять кредит, рассуждает он.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.