В 1-м квартале власти вывели из тени 220 тыс. работников

19 мая. FINMARKET.RU - В России, по оценкам экспертов, от 10 млн до 15 млн человек заняты в неформальном секторе. Речь идет о сотрудниках без трудового договора, получающих зарплату полностью или частично "в конверте", а также о тех, кого оформляют как самозанятых вместо того, чтобы официально нанять.

Борьбу с серой занятостью власти начали еще в 2013-2014 годах, когда усилился контроль со стороны ФНС и трудовой инспекции.

За 1-й квартал 2026 года из тени вывели 219 тыс. работников, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда. Это на 21% больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 180,5 тыс. человек.

Большинство затем получают официальный статус: с ними заключают трудовые или гражданско-правовые договоры, регистрируют их как самозанятых, индивидуальных предпринимателей либо оформляют крестьянские хозяйства, уточнили в ведомстве.

Основную работу проводят межведомственные комиссии, созданные во всех регионах. В них входят представители ФНС, МВД, Роструда и других ведомств, добавили в Минтруде.

С 2026 года власти расширили перечень признаков нелегальной занятости. Под подозрение могут попасть компании, где свыше 10 сотрудников получают зарплату ниже МРОТ (27 тыс. рублей). Дополнительное внимание уделяют работодателям, сотрудничающим более чем с 35 самозанятыми одновременно, если их среднемесячный доход превышает 35 тыс. рублей, взаимодействие длится свыше трех месяцев, а 75% заработка приходится на одну организацию.

Еще один критерий -более чем с 10 самозанятыми, которые ранее были штатными сотрудниками той же компании. Кроме того, проверку могут инициировать, если средняя зарплата в организации на треть ниже отраслевого уровня по региону.