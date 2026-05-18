Стоимость ПЭТ-упаковки с начала войны на Ближнем Востоке взлетела до 50%

18 мая. FINMARKET.RU - С начала военного конфликта в Персидском заливе цена на ПЭТ-тару и другую упаковку для продуктов питания и напитков выросла до 50%, сообщили "Известиям" производители готовой еды и представители химотрасли РФ. Основная причина - рекордный рост стоимости нефти и нефтепродуктов, используемых при производстве такой тары, а также дефицит сырья из Китая.

Рост цен подтвердили в Союзе производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки), который объединяет крупнейших игроков рынка отрасли, в том числе выпускающих свою продукцию под брендами "Черноголовка", "Святой источник", "Рычал-Су" и других.

"Участники рынка напитков действительно столкнулись с повышением цен на ПЭТ в этом году. Рост стоимости полимеров зависит от ситуации на глобальном рынке нефтепродуктов", - сообщила гендиректор объединения Алла Андреева.

Она отметила, что в данный момент ситуация остается относительно стабильной, так как у некоторых компаний есть долгосрочные контракты с фиксированной стоимостью. Однако часть компаний находится в более сложной ситуации, обратила внимание она.

"Стоимость упаковки увеличилась на 30-50%. Мы пока стараемся сдерживать рост цен на нашу продукцию", - сообщили "Известиям" в пресс-службе доставки готовой еды Dostaевский.

Ценовую тенденцию подтверждают и представители нефтехимической отрасли.

В марте-апреле 2026 года увеличение стоимости полиэтилентерефталата (ПЭТ) в зависимости от сегмента и условий поставки достигало 25-30%, рассказал "Известиям" председатель комитета по химической промышленности "Деловой России", вице-президент Российского союза химиков, председатель совета директоров ГК "Титан" Михаил Сутягинский. По его словам, российский рынок ПЭТ сегодня остается чувствительным к внешней конъюнктуре.

"Объем импорта ПЭТ в Россию составляет 240-300 тыс. т в год, а его доля превышает 30% внутреннего потребления. Основным поставщиком остается Китай, на который приходится более 90% импортных поставок. При этом загрузка действующих российских мощностей уже превышает 90%, что ограничивает возможность быстро компенсировать рост спроса за счет внутреннего производства", - подчеркнул он.

Как считает Сутягинский, прямого и немедленного скачка цен для конечного потребителя ожидать не стоит, однако удорожание ПЭТ-преформ будет постепенно отражаться на себестоимости продукции в сегментах, где полимерная упаковка остается существенной составляющей производственных затрат.

Говоря о перспективах рынка ПЭТ в России, Сутягинский подчеркнул, что фундаментально изменить ситуацию исключительно регуляторными мерами затруднительно, поскольку основные причины роста цен находятся в глобальной плоскости и связаны с мировой нефтехимической конъюнктурой. Вместе с тем стратегически важное решение - развитие собственной сырьевой базы и проектов глубокой переработки внутри страны.