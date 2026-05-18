Добыча россыпного золота может уйти в серую зону

18 мая. FINMARKET.RU - Отраслевые ассоциации оценивают добычу россыпного золота в России в 2025 году в 78-82 тонны, сообщил "Коммерсанту" гендиректор объединения АЗДК "Золото Якутии" Валентин Черняков. На этот год, по его оценкам, прогноз скорее умеренно негативный -может снизиться до 74-78 тонн. Основные риски связаны с ростом административной нагрузки, проблемами с лицензированием, дефицитом подготовленных запасов и снижением рентабельности небольших объектов.

Особенно негативно на бизнес, занятый в отрасли, влияет введение обязательных рекультивационных фондов, уверен Черняков. "Для небольших старательских предприятий это может стать серьезной проблемой, поскольку фактически речь идет о заморозке части оборотного капитала,- полагает он.- В условиях роста стоимости техники, топлива, логистики и кредитных ресурсов новая мера существенно увеличивает нагрузку на бизнес".

По данным "Золота Якутии", допнагрузка для предприятий от новых сборов может составить 8-12 млрд руб. в год в зависимости от методики расчета обеспечительных платежей. Это, в свою очередь, приведет к росту себестоимости добычи на 5-10%. В первую очередь под ударом окажутся небольшие независимые предприятия с добычей 25-100 кг золота в год. Именно у них ограниченный запас прочности и минимальный доступ к дешевому финансированию, подчеркивает Черняков.

Если регуляторная нагрузка продолжит расти без переходного периода и без механизмов поддержки, часть компаний действительно может либо прекратить деятельность, либо уйти в полулегальный сегмент, предостерегает Черняков. Речь может идти о 10-15% предприятий отрасли. По объемам добычи доля будет ниже - около 5-7%.