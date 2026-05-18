В России вырос уровень цифровой финансовой культуры

18 мая. FINMARKET.RU - Индекс цифровой финансовой культуры за 2025 г. вырос на 2,2 п. п. до 44,5. Это комплексный показатель, который объединяет знания о финансах и цифровых сервисах, а также реальные поведенческие практики. Его второй год подряд измеряют Альфа-банк и исследовательское агентство ORO, пишут "Ведомости"

Исследование показало, что россиян с продвинутым уровнем цифровой финансовой культуры за прошедший год стало больше - их доля увеличилась на 3,5 п. п. до 19,9%. Одновременно число граждан с низким и базовым уровнями сократилось - на 2,4 п. п. до 15,8% и на 1,1 п. п. до 64,3% соответственно.

Опрос проводился в декабре 2025 г., в нем приняли участие 3000 человек в возрасте от 14 до 65 лет со всей России. Индекс учитывает ряд составляющих: понимание фининструментов, цифровые навыки и повседневные решения - от накоплений до защиты от мошенничества. Также методика учитывает цифровую грамотность и цифровую культуру россиян, связанные с их существованием в цифровой среде.

Рост индекса напрямую отражается в повседневных финансовых решениях, говорит руководитель направления по развитию финансовой и цифровой грамотности Альфа-банка Анастасия Кудрявцева: за последний год россияне чаще открывали вклады и накопительные счета и в 2025 г. такие продукты были у 52% опрошенных, тогда как в 2024 г. - только у 44% граждан. Наиболее заметный прирост произошел среди людей с изначально невысоким уровнем цифровой финансовой культуры - на 11 п. п. до 34%, указывает она.

Помимо вкладов увеличивается интерес к страховым продуктам и инвестициям, следует из результатов исследования: лучше всего россияне знакомы с акциями и облигациями (14%, +1 п. п. за год), брокерскими счетами (11%, +2 п. п.) и индивидуальными инвестиционными счетами (9%, +1 п. п.).

По мере повышения уровня финансовой культуры расширяется и набор используемых инструментов - в среднем один человек использует 3,5 финансового продукта против 3,2 продукта по результатам первого исследования.

Отдельный блок опроса был посвящен применению технологий искусственного интеллекта (ИИ). Среди всех опрошенных 40% используют ИИ как минимум несколько раз в месяц. Чаще всего ИИ применяется для поиска информации - такой ответ выбрали 55% всех опрошенных.

В ходе опроса Альфа-банк и ORO также интересовались, как россияне оценивают свой уровень финансовой и цифровой культуры. Результаты исследования показали, что сохраняется разрыв между самооценкой и реальностью: особенно большой у подростков (14-17 лет) и старшей аудитории (55-65 лет), а наименьший - у возрастных групп 18-25 лет и 26-35 лет.

Как считают эксперты, индекс будет расти, в том числе благодаря все большему проникновению цифровизации в повседневные операции, в "ежедневную жизнь", хотя темпы роста могут быть скромнее в ближайшей перспективе.

Влияние на рост в будущем может оказать цифровой рубль, согласна эксперт в области финансовой грамотности "ВТБ образования" Светлана Толкачева: если его запуск станет массовым, это создаст новый образовательный импульс.