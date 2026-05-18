Глава Минэкономразвития: все больше аргументов указывают на возможность дальнейшего смягчения ДКП

18 мая. FINMARKET.RU - Замедление годовой потребительской инфляции в РФ, снижение годовых цен промпроизводителей, прекращение роста кредитов бизнесу и населению указывают на возможность дальнейшего смягчения, при этом есть пространство для маневра по скорости снижения ключевой ставки, это является прерогативой ЦБ, считает глава Минэкономразвития Максим

"Инфляция действительно устойчиво замедляется - год к году 5,5% (по оценке Минэкономразвития) на 12 мая. Это ниже уровня конца прошлого года (5,6%). При этом индекс цен производителей по итогам первого квартала по промышленности снизился на 4% (в годовом выражении), а по обрабатывающей снизился на 0,6%. Это означает, что ценовое давление на розничный рынок со стороны поставщиков снижается. Также видим по первому кварталу, что у нас практически не растут кредиты бизнесу и населению", - сказал Решетников в интервью РБК.

"То есть сейчас все больше и больше аргументов в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Пространство для маневра есть. Как его использовать - снизить ключевую ставку побольше сразу и потом взять паузу или снижать постепенно - это исключительная прерогатива Банка России", - заявил министр, напомнив, что по новому прогнозу Минэкономразвития,в 2026 году составит 5,2% (ЦБ прогнозирует роста цен в интервале 4,5-5,5%).

По словам Решетникова, текущее замедление инфляции - "результат сбалансированной политики Банка России и правительства". При этом он отметил, что при ускорении экономики "мы не ожидаем ускорения инфляции".

"Задача правительства и Банка России - обеспечение сбалансированного роста. Это означает одновременно и устойчивый экономический рост, и инфляцию в пределах таргета. Это достижимая цель, если совместно обеспечивать баланс спроса и предложения, расширение внутреннего производства, повышение производительности труда и гибкости рынка, чтобы недостаток кадров не стал препятствием для развития", - заявил глава Минэкономразвития.