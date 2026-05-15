Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%

Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%

15 мая. FINMARKET.RU -в России в апреле 2026 года составила 0,14% после 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

За январь-апрель 2026 года цены в РФ выросли на 3,11%. Накопленная инфляция с начала года впервые оказалась ниже аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-апрель цены выросли на 3,12%).

Рост потребительских цен в апреле 2026 года оказался существенно ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,26%, при этом оказался ниже и недельной динамики, которая указывала на рост цен в апреле на 0,22%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле 2026 года замедлилась до 5,58% (аналитики ожидали 5,71%) с 5,86% на конец марта. На конец февраля годовая инфляция равнялась 5,91%, на конец января - 6,00%, на конец декабря - 5,59%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в апреле 2026 года составил 100,25%, в годовом выражении - 104,96%.

Продовольственные товары в апреле подешевели на 0,20% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 4,02%). В том числе плодоовощная продукция подешевела в апреле на 2,95% (в годовом выражении - снизилась в цене на 6,56%).

Непродовольственные товары в апреле стали дороже на 0,26% (в годовом сопоставлении цены поднялись на 3,88%).

Услуги в апреле подорожали в среднем на 0,47% (в годовом выражении - на 9,90%).

В апреле существенно снизились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: перец сладкий - на 17,6%, огурцы - на 14,7%, апельсины - на 5,4%, помидоры - на 3,1%.

Среди других продовольственных товаров в апреле значительно выросли цены на сахар-песок - на 2,9%, пиво - на 1,8%.

Цены на бензин автомобильный в апреле выросли на 0,6%, дизельное топливо - на 0,5%.

В группе услуг пассажирского транспорта выросли в апреле тарифы: на проезд в купейных вагонах скорого нефирменного - на 7,8% и фирменного - на 6,2% поездов дальнего следования

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 24 апреля ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, с 15% до 14,5% годовых, сохранив при этом "голубиный" сигнал. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий", - заявил ЦБ.

ЦБ в апреле сохранил и прогноз по инфляции в РФ в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Минэкономразвития в мае повысило свой прогноз (от сентября) по инфляции в 2026 году до 5,2% с 4,0%, на 2027 год сохранило 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2026 году составляет 5,3% (снизился с 5,5% по опросу в начале марта), в 2027 году - 4,4%.