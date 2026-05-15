Volga просят включить в перечень такси

15 мая. FINMARKET.RU - Автомобили возрожденнойVolga предложили включить в перечень автомобилей, допущенных к работе в. С соответствующей инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров, пишет "Российская газета" . В письме направленном на имя министра промышленности и торговли Антона Алиханова, предлагается устранить существующие административные барьеры для нижегородского бренда.

"Наше предложение касается как текущих, так и будущих моделей. Если их включат в список, то производитель будет больше мотивирован повышать уровень локализации, который сейчас пока еще достаточно низок. Мы знаем, что они делаются на базе известных моделей китайской компании Geely. Я общался с представителями предприятия, и, например, в текущем году они уже самостоятельно планируют производить покраску кузова", - сообщил "РГ" председатель объединения Илья Зотов.

По его словам, для пассажиров положительное решение Минпромторга в отношении инициативы означало бы большую вариативность в выборе такси. В текущем списке мало автомобилей в классе "комфорт" и "комфорт плюс", а Volga как раз могла бы занять эту нишу.

Летом 2026 года планируется дебют сразу трех моделей Volga - K50, K40 и C50. К50 - флагманский кроссовер новой линейки и двойник Geely Monjaro, K40 - кроссовер на базе Geely Atlas, C50 - седан, представляющий из себя ребрендинг Geely Preface.

"Учитывая, что для отрасли такси необходим широкий выбор отечественных автомобилей, произведенных или собираемых в субъектах Российской Федерации, прошу Вас рассмотреть возможность включения автомобилей марки Volga в реестр легковых автомобилей, допущенных для использования в качестве легкового такси, внеся корректировки по срокам оформления СПИК (специальных инвестиционных контрактов) до 1 апреля 2026 года", - говорится в письме Зотова к министру.

Как рассказала "РГ" исполнительный директор Ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская, в перечень разрешенных к использованию в такси автомобилей нужно включить все модели, производимые на территории России. "Это позволит перевозчикам сохранить определенную гибкость при обновлении подвижного состава и принимать решения, исходя из экономической целесообразности и доступности конкретных моделей", - отметила она.