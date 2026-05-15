В этом году под угрозой закрытия может оказаться до 15% микробизнеса

15 мая. FINMARKET.RU - При слишком медленном снижении ключевой ставки под угрозойв этом году могут оказаться до 15% микропредприятий, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

Сейчас ситуация сопоставима со стрессовым периодом 2020 года, считает руководитель управления корпоративных финансов ФГ "Финам" Алексей Курасов. Полностью закрыться могут 5-6% компаний, еще 9-10% будут вынуждены сократить деятельность (например, ликвидировать часть точек) или перейти в режим выживания, отметил эксперт. В отдельных сегментах - прежде всего в общепите и офлайн-торговле - доля таких сокращений и вовсе способна достигнуть 30%.

Старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Павел Жолобов согласился, что с рынка могут полностью уйти до 8% субъектов. По его словам, наиболее уязвимы микропредприятия с годовым оборотом до 15-20 млн рублей, у которых маржинальность не покрывает нынешний уровень ставок по коротким кредитам (около 20%).

Более жесткий прогноз дал управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Аналитик считает, что число микропредприятий в чувствительных к падению спроса сегментах (розница, общепит, мелкое строительство, бытовые услуги) может сократиться на 15-25%. При этом часть уходов произойдет через "спящее" состояние без формального банкротства, отметил эксперт.

Как следует из данных ЦБ за январь-февраль 2026 года субъектам МСП было предоставлено кредитов на сумму 1,6 трлн рублей - на 15% меньше, чем годом ранее. Причем общая задолженность с января по начало марта почти не изменилась (за счет погашений) и на начало весны составила 14,8 трлн рублей. Это указывает на слабый чистый прирост и стагнацию портфеля, отметил Орехов. Просроченная задолженность при этом достигла 596,7 млрд рублей. Более половины всех "плохих" долгов в сегменте МСП приходится именно на микрокомпании, сообщили "Известиям" в пресс-службе ЦБ.

В то же время малый и средний бизнес стал значительно чаще обращаться за реструктуризацией ссуд. Однако почти две трети заявок банки отклоняют (61%), подсчитали в НРА. Регулятор рекомендовал банкам активнее реструктурировать кредиты и разрешил не формировать дополнительные резервы при наличии у заемщика реалистичного плана восстановления, добавили в пресс-службе ЦБ. Это должно снизить риск резкого роста банкротств.

Тем не менее к концу 2026 года доля просрочки может вырасти до 4,5%, а совокупная доля проблемных кредитов реального МСП - превысить 20% портфеля, считает младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства "Эксперт РА" Илья Федорин.

Наиболее критичная ситуация складывается в отраслях с низкой рентабельностью и высокой зависимостью от повседневного потребительского спроса: небольшой рознице, общепите, бытовых и сервисных услугах, части локального производства, рассказала владелец коммуникационного агентства "Прикс" Полина Кондращук.

Однако, как считает Курасов, рынок повторит логику предыдущих стрессовых периодов - часть игроков уйдет, но выжившие предприятия адаптируются и повысят эффективность.