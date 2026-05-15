Дефицит СПГ в мире создает условия для увеличения поставок СПГ из России

15 мая. FINMARKET.RU - Предложение сжиженного природного газа (СПГ) в 2026 г. на мировом рынке будет на 30-35 млн т, или на 8%, ниже ожидаемого ранее объема. Об этом, как пишут "Ведомости" , говорится в обзоре, подготовленном экспертами Центра ценовых индексов (ЦЦИ). В феврале базовый сценарий прогноза ЦЦИ предполагал, что предложение топлива на мировом рынке в 2026 г. составит 471 млн т, а спрос - 462 млн т. Сейчас агентство прогнозирует, что спрос нав мире в этом году составит 444 млн т, а предложение - лишь 441 млн т. Таким образом, на рынке образуется дефицит топлива в объеме 3 млн т.

Приведенная в обзоре оценка ЦЦИ основана на базе данных центра, которая охватывает ретроспективные данные о рынке СПГ с 2010 г. и прогнозные оценки до 2040 г. При этом в качестве вероятного сценарного условия рассматривается скорое завершение блокады Ормузского пролива и возобновление экспорта СПГ с неповрежденных производственных линий в Катаре и из ОАЭ в конце июля этого года.

В 2027 г. на фоне увеличения спроса дефицит вырастет до 9-23 млн т в зависимости от сценария. В базовом сценарии спрос увеличится на 11,5% до 495 млн т, а предложение - на 10% до 486 млн т.

Суммарные потери мирового предложения из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке в 2026-2030 гг. ЦЦИ оценивает в 105 млн т. В результате переход к устойчивому профициту на рынке СПГ сдвигается на 2 года, отмечают. В 2025 г. дефицит СПГ в мире, по данным агентства, составил около 2 млн т.

В 2028 г. объем предложения СПГ все же превысит объем спроса за счет ввода новых заводов, считают аналитики ЦЦИ. По их оценкам, профицит предложения может составить 7-46 млн т в зависимости от динамики спроса.

Как говорится в обзоре, дефицит СПГ в мире в 2026-2027 гг. создает условия для увеличения поставок СПГ из России. Российские производители СПГ также выигрывают от роста рыночных цен на газ, отмечается в обзоре.

Опрошенные "Ведомостями" эксперты согласны с выводами ЦЦИ о том, что дефицит СПГ в мире сохранится до 2028 г. При этом они отмечают неопределенность оценки дефицита в 2027 г.