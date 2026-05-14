Доля квартир "под ключ" снижается

14 мая. FINMARKET.RU - Купить квартиру с отделкой становится сложнее - застройщики все чаще сдают их без отделки или с черновой отделкой, пишет "Российская газета"

В последние 5 лет доли квартир с отделкой и без отделки в новостройках достаточно стабильны, говорит главный аналитик "Циана" Алексей Попов. Около 45% лотов сдается в бетоне, а 55% - с разными вариантами отделочных работ. Но внутри сегмента квартир с отделкой происходит перераспределение: растет доля помещений с черновой отделкой и снижается - с чистовой. Так, в 2021 году лишь 4% новых квартир продавались с черновой отделкой и 27% - с чистовой. Сейчас их примерно одинаково - 16% и 15% соответственно.

Снижение квартир с отделкой не объясняется тем, что на них нет спроса. Покупатели по-прежнему хотят купить готовую к проживанию квартиру, а не полуфабрикат, рассказывает гендиректор агрегатора новостроек Redcat Наталья Шаталина. Многие покупатели сейчас арендуют, и экономия времени на ремонте значит снижение затрат на съем жилья. Кроме того, ремонт от застройщика входит в общую стоимость квартиры, то есть покрывается ипотечным кредитом, что крайне важно для клиентов с ограниченным бюджетом.

Клиенты в "премиуме" в последние годы ориентированы на приобретение квартиры без отделки, говорит коммерческий директор компании "Плато Девелопмент" Станислав Банников. Они часто планируют собственный ремонт и любят прилагать личные усилия, то есть иметь своего рода авторский надзор над дизайн-проектами, которые они разрабатывают вместе с профессионалами для своей будущей квартиры. И практика показала, что качественного продукта в виде "чистовой" отделки крайне мало, в основном он неудачный, отмечает эксперт.

Причины падения числа квартир "под ключ" - в росте финансовой нагрузки на застройщиков при высокой уже почти 3 года ключевой ставке, в недостатке рабочих для выполнения отделочных работ, а также в рисках судебных претензий со стороны части покупателей, считает Попов.

В то же время растет число новых домов, в которых предлагается несколько вариантов отделки квартир внутри одного корпуса. По данным "Циан", в 2021-2022 годах таких зданий был лишь 1%, сейчас же - 6-7%.