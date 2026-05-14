Порог дохода для плательщиков НДС предлагают заморозить

14 мая. FINMARKET.RU - Действующий сейчас порог годового дохода в 20 млн руб. для плательщиковнеобходимо закрепить на три года, так как у налоговых органов достаточно инструментов для "индивидуальной работы" с искусственным дроблением бизнеса. Такое мнение высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью "Ведомостям"

"ФНС и так все видит и может проверить аффилированность, отследить дробление цифровыми инструментами, увидеть свата, брата и т. д. <...> Зафиксироваться на 20 млн руб. и использовать цифровой инструментарий ФНС лучше, чем снижать порог дальше", - полагает он. По его мнению, при таком сценарии добросовестный бизнес, который "не попадет в зону ужесточения", выживет и будет развиваться. По словам Шохина,уже обсудил этос главой ФНС Даниилом Егоровым.

Бизнес на упрощенной системе налогообложения (УСН) начал платить НДС с 2025 г. при годовом доходе от 60 млн руб. В том же году Минфин предложил снизить лимит до 10 млн руб., аргументируя эту меру борьбой с искусственным дроблением. Но после продолжительных консультаций с бизнесом редакция поправки была изменена - порог будет опускаться на 5 млн руб. в год. В текущем году он составил 20 млн руб., в 2027 г. - 15 млн руб., в 2028 г. - 10 млн руб.

Когда Минфин опубликовал первую редакцию своих предложений по порогу дохода для целей уплаты НДС, тройка бизнес-объединений ("Опора России", РСПП и ТПП) предупреждали, что это "не только сделает дробление невыгодным, но сделает невыгодным вести бизнес вообще", отметил Шохин.

"Мы исходили из того, что нанять бухгалтера с навыками учета НДС для бизнеса с оборотом 10 млн руб. будет стоить уже не 20 000 руб. на четверть ставки за стандартную отчетность по упрощенке", - пояснил он. Оказалось, что те, кто заявлял о намерении закрыться, "не блефовали": часть бизнеса, особенно в сфере услуг, "сворачивается", отмечает Шохин.