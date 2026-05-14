Продажа бензина АИ-92 приносит АЗС убыток

14 мая. FINMARKET.RU - Российские автозаправочные станции при продаже одного литра бензина АИ-92 сейчас несут убыток в размере 84 копеек. В то же время реализация литра АИ-95 приносит около 47 копеек прибыли, а дизельного топлива - 3,68 рубля. Об этом говорится в исследовании компании "ОМТ Консалт", с которым ознакомились "Известия" . Эксперты проанализировали работу российских розничных сетей с начала года: маржинальность бизнеса, операционные расходы и рентабельность продаж.

Так, средний уровень маржинальности работы АЗС в России (цена закупки топлива в опте минус стоимость на АЗС) составляет: АИ-92 - 7,5 рубля за 1 л, АИ-95 - 8,9 рубля, дизеля - 12,1 рубля. Как отмечают эксперты, несмотря на достаточный комфортный уровень доходности, при расчете рентабельности необходимо учитывать операционные затраты на заправках, которые в среднем на всех сетях в России составили 8,4 рубля на 1 л.

Таким образом, на "сегодняшний день видим достаточно низкий уровень рентабельности на АИ-95, отрицательный на АИ-92 и достаточный на ДТ", отмечается в документе.

По словам руководителя направления моторного топлива компании Ильдара Тимерьянова, ключевым фактором, влияющим на рентабельность АЗС, остается высокая мелкооптовая закупочная цена топлива. Дополнительное давление на стоимость АИ-92, по его словам, оказала экспортная составляющая.

В среднем по России на сегодняшний момент показатель рентабельности равняется 1,1 рубля на 1 л, что позволяет розничным сетям сохранять устойчивость. Однако в сезон высокого спроса на нефтепродукты ситуация может кардинально измениться, отмечают аналитики.

В Минэнерго заявили, что ситуация на внутреннем рынке моторного топлива остается стабильной и контролируемой. "На данный момент внутренний рынок обеспечен запасами светлых нефтепродуктов, логистика поставок функционирует устойчиво, перебоев в обеспечении регионов не зафиксировано. Запасы топлива находятся на достаточном уровне и при необходимости будут задействованы для сглаживания колебаний спроса и предложения. Отрасль готова к прохождению периода сезонного роста спроса в плановом режиме", - сообщили изданию в пресс-службе ведомства.