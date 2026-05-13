Рейтинг российских банков за апрель

В апреле 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавилимедиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место занял Т-Банк, в пятерку лидеров также вошли ПСБ и Альфа-Банк.

Сбербанк сохранил первое место с результатом 48 395 упоминаний (41 014 в марте). Вторую позицию занял ВТБ - 38 488 упоминаний (30 407 в марте), за ним следует Т-Банк - 10 372 упоминания (8 320 месяцем ранее).

Индекс заметности Сбербанка вырос на 29% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 45%, уровень заметности Т-Банка также вырос на 38%.

В рейтинге охвата первую строку занял ВТБ с результатом 300,1 млн (+41%, 213,4 млн в марте). На втором месте - Сбербанк с результатом 224,5 млн, показатель вырос на 7% в сравнении с предыдущим месяцем (210,7 млн). Третью строчку занял Т-Банк, его показатель вырос на 14,5% - до 154,2 млн (134,7 месяцем ранее).

В апреле Сбербанк опубликовал финансовую отчетность за I квартал 2026 года. Чистая прибыль по МСФО выросла на 16,5% год к году и составила 507,9 млрд рублей. Рентабельность капитала достигла 24,4%. Чистая прибыль по РСБУ за январь - март увеличилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 21,4% и составила 491 млрд рублей. В марте чистая прибыль банка выросла на 21,3% в годовом сравнении и достигла 166,4 млрд рублей.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал направить на дивиденды за 2025 год рекордные 850 млрд рублей или 37,64 рублей на одну акцию. Это половина чистой прибыли Сбера за 2025 год - на 8% больше, чем по итогам 2024 года, когда дивиденды составили 787 млрд рублей. "Мы вновь обновили исторический максимум и для себя, и для российского фондового рынка. За этими цифрами - доверие миллионов людей. Половину этой суммы мы направим государству, а другую - 2,2 млн частных акционеров", - заявил глава банка Герман Греф.

Также в апреле Сбербанк объявил о создании новой бизнес-группы Сбер2В, в которую вошли дочерние компании банка, предоставляющие нефинансовые сервисы для бизнеса: СберАналитика, inSales, Сбер Бизнес Софт, СберКорус, Doma.ai, Цифровые решения регионов и другие. "Запуск Сбер2В - значимый шаг в трансформации экосистемы юридических лиц Сбера. Фокус объединенной группы компаний направлен на цифровые потребности бизнеса любого масштаба. В центре внимания - разработка и внедрение передовых решений с учетом самых разных запросов клиентов", -прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Глава ВТБ Андрей Костин в апреле выступил в рамках бизнес-диалога с клиентами ВТБ Private Banking, сделав ряд заявлений. По его словам, ВТБ может заработать свыше 600 млрд рублей чистой прибыли в 2026 году и показать ROE не менее 20%. Также Костин заявил о достаточной стабильности рубля, подчеркнув, что несмотря на прогноз об ослаблении, рубль "месяц за месяцем держится и ничего с ним не случается". "Мне кажется, для экономики было бы позитивно, если бы мы рубль снизили, но мне кажется, никакого драматического снижения не будет", - отметил он.

В кулуарах форума Data Fusion Андрей Костин рассказал о намерении ВТБ продать все непрофильные активы в преддверии введения нового регулирования, ограничивающего риски банковских вложений. В частности, банк планирует реализовать все свои сельскохозяйственные активы. "У нас есть сельскохозяйственные активы, но я принял решение их продать, скорее всего. Мы ушли из села окончательно", - отметил глава кредитной организации в беседе с журналистами. На вопрос о том, ведутся ли переговоры по продаже крупного актива ВТБ в Краснодарском крае - агрокомплекса "Лабинский", Костин заявил: "Будет конкурс, много желающих".

Первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Ольга Скоробогатова в апреле дала большое интервью РБК. Читатели газеты смогли узнать о новой модели партнерств для розницы ВТБ, "расшивке" платежей за рубеж, будущей "уберизации" банков и маркетплейсов, а также перспективах исчезновения оплаты по банковским картам. Это первое интервью Скоробогатовой после перехода в ВТБ из Банка России, где она курировала создание национальной платежной системы в ранге первого зампреда.

У клиентов Т-Банка с iPhone в апреле появилась возможность бесконтактной оплаты без подключения к интернету. Это возможно за счет технологии Bluetooth Low Energy (BLE). Возможность офлайн-оплаты на iPhone автоматически активируется при первой покупке с подключением к сети. Т-Банк использует технологию бесконтактной оплаты по Bluetooth на базе "Вжух" от Сбербанка. В этой связи платежи на iPhone без сети совместимы со всеми биометрическими терминалами Сбера.

Т-Банк запустил комплексную программу поддержки малого бизнеса. Ее цель - снизить финансовую нагрузку на предпринимателей в связи с недавними изменениями налогового законодательства. В рамках программы банк компенсирует клиентам 50% НДС, начисленного на комиссию за торговый и интернет-эквайринг по операциям за 2026 год. В течение года для клиентов сохранится прежняя стоимость бухгалтерского обслуживания, также будет расширена консультационная поддержка по вопросам налогов и отчетности.

Во второй половине апреля Т-Банк открыл доступ к неоактивам на акции Advanced Micro Devices, Amazon, Coinbase, Netflix, Tesla и индексы криптовалют Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple и Tron. В будущем список базовых активов планируется расширять. Инструменты будут обращаться на СПБ бирже. Первым брокером, который предоставит инвесторам доступ к неоактивам, будут "Т-Инвестиции". По данным пресс-службы, неоактив - это разновидность фьючерса: с его помощью можно заработать как на росте, так и на падении цен зарубежных акций и криптовалют, которые выступают базисными активами, с торгами в российской инфраструктуре и расчетами в рублях. Инструмент подходит в первую очередь для опытных инвесторов.

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ, апрель 2026 Упоминания в СМИ, март 2026 Изменения, % 1 Сбербанк 48 395 41 014 18,0 2 ВТБ 38 488 30 407 26,6 3 Т-Банк 10 372 8 320 24,7 4 ПСБ 9 087 8 090 12,3 5 Альфа-Банк 9 011 10 170 -11,4 6 Газпромбанк 7 877 6 538 20,5 7 Россельхозбанк 6 852 6 799 0,8 8 Совкомбанк 6 677 6 753 -1,1 9 Банк УРАЛСИБ 4 015 3 201 25,4 10 Московский Кредитный Банк 3 573 2 195 62,8 11 Банк ДОМ.РФ 3 245 2 768 17,2 12 МТС Банк 2 604 3 625 -28,2 13 Примсоцбанк 2 350 1 406 67,1 14 ОТП Банк 2 343 2 762 -15,2 15 Банк Санкт-Петербург 2 316 2 351 -1,5 16 Почта банк 2 001 1 721 16,3 17 Росэксимбанк 1 815 1 515 19,8 18 Озон Банк 1 559 768 103,0 19 Дальневосточный банк 1 406 1 945 -27,7 20 ББР Банк 1 288 1 275 1,0 21 Банк Синара 1 153 1 426 -19,1 22 Ренессанс Кредит 1 116 935 19,4 23 Банк Русский Стандарт 1 063 752 41,4 24 Банк "Точка" 914 492 85,8 25 Банк ЗЕНИТ 902 920 -2,0 26 Райффайзенбанк 884 1 392 -36,5 27 Банк "Акцепт" 864 304 184,2 28 ЮниКредит Банк 829 402 106,2 29 Ак Барс Банк 788 385 104,7 30 МСП Банк 693 668 3,7 31 Азиатско-Тихоокеанский Банк 692 918 -24,6 32 Инго Банк 672 1 082 -37,9 33 Новикомбанк 668 354 88,7 34 Вайлдберриз Банк 591 607 -2,6 35 УБРиР 550 422 30,3 36 КБ "Центр-инвест" 518 416 24,5 37 Абсолют Банк 460 803 -42,7 38 Транскапиталбанк 453 389 16,5 39 "Локо-Банк" 428 514 -16,7 40 АБ "Россия" 408 238 71,4 41 СДМ-Банк 403 152 165,1 42 ВБРР 381 298 27,9 43 Фора-Банк 344 314 9,6 44 Креди Агриколь КИБ 340 70 385,7 45 Банк "Кубань Кредит" 324 161 101,2 46 Челябинвестбанк 305 185 64,9 47 Севергазбанк 303 29 944,8 48 Банк "Хлынов" 293 80 266,3 49 Алмазэргиэнбанк 269 168 60,1 50 Челиндбанк 246 204 20,6

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности, апрель 2026 Индекс заметности, март 2026 Изменения, % 1 Сбербанк 6 994 448 5 434 452 28,7 2 ВТБ 4 708 135 3 240 686 45,3 3 Т-Банк 1 640 918 1 191 820 37,7 4 Альфа-Банк 1 583 323 1 441 183 9,9 5 ПСБ 1 288 265 1 043 949 23,4 6 Совкомбанк 1 061 088 901 699 17,7 7 Россельхозбанк 879 444 998 643 -11,9 8 Газпромбанк 705 092 612 256 15,2 9 Банк УРАЛСИБ 536 810 458 246 17,1 10 Банк ДОМ.РФ 531 061 411 024 29,2 11 Московский Кредитный Банк 304 584 116 344 161,8 12 Банк Санкт-Петербург 271 321 322 268 -15,8 13 Росэксимбанк 225 135 132 763 69,6 14 Банк Синара 221 688 210 298 5,4 15 Почта банк 209 109 212 352 -1,5 16 Банк "Точка" 196 126 56 752 245,6 17 МТС Банк 173 262 310 305 -44,2 18 Озон Банк 170 604 44 856 280,3 19 Банк Русский Стандарт 170 547 109 345 56,0 20 Вайлдберриз Банк 167 600 38 839 331,5 21 ЮниКредит Банк 162 175 53 802 201,4 22 КБ "Центр-инвест" 135 619 103 223 31,4 23 ОТП Банк 127 917 181 292 -29,4 24 УБРиР 111 551 71 667 55,7 25 МСП Банк 110 370 55 659 98,3 26 Райффайзенбанк 105 195 125 805 -16,4 27 Инго Банк 82 041 76 583 7,1 28 Ак Барс Банк 70 122 59 010 18,8 29 Дальневосточный банк 68 845 19 110 260,3 30 Абсолют Банк 62 608 39 708 57,7 31 Банк ЗЕНИТ 60 783 48 079 26,4 32 Банк "Кубань Кредит" 57 293 48 843 17,3 33 Свой Банк 49 665 36 617 35,6 34 Креди Агриколь КИБ 47 144 2 064 2184,1 35 НБД-Банк 43 818 52 028 -15,8 36 Примсоцбанк 43 234 49 723 -13,1 37 Транскапиталбанк 43 057 42 333 1,7 38 ББР Банк 38 121 91 560 -58,4 39 Челябинвестбанк 37 204 6 893 439,7 40 Фора-Банк 36 771 13 160 179,4 41 СДМ-Банк 36 505 18 918 93,0 42 Банк ТРАСТ 34 277 54 150 -36,7 43 Челиндбанк 33 319 6 365 423,5 44 БКС Банк 32 106 10 293 211,9 45 Новикомбанк 30 594 18 415 66,1 46 Ланта-Банк 30 414 21 127 44,0 47 АКБ "Металлинвестбанк" 28 853 19 844 45,4 48 Банк Финсервис 28 470 5 569300,0 49 Банк Авангард 28 291 3 385 735,8 50 АБ "Россия" 27 622 59 545 -53,6

Охват аудитории

N Название Охват аудитории, апрель 2026 Охват аудитории, март 2026 Изменения, % 1 ВТБ 300 147 923 213 488 783 40,6 2 Сбербанк 224 530 878 210 719 216 6,6 3 Т-Банк 154 222 967 134 733 603 14,5 4 ПСБ 146 063 626 150 389 429 -2,9 5 Альфа-Банк 114 408 963 116 176 744 -1,5 6 Россельхозбанк 113 132 589 51 597 975 119,3 7 Газпромбанк 108 517 902 87 225 846 24,4 8 Совкомбанк 85 490 046 84 801 620 0,8 9 Почта банк 83 505 418 40 436 357 106,5 10 Озон Банк 63 203 010 28 369 258 122,8 11 АБ "Россия" 40 821 822 59 233 575 -31,1 12 Московский Кредитный Банк 40 042 344 51 272 925 -21,9 13 ЮниКредит Банк 35 410 682 13 914 984 154,5 14 Банк ДОМ.РФ 35 154 040 44 324 469 -20,7 15 Райффайзенбанк 32 638 207 75 919 329 -57,0 16 ИНГ Банк (Евразия) 31 291 964 38 226 162 -18,1 17 Банк Русский Стандарт 31 134 910 20 541 295 51,6 18 Банк "Точка" 30 992 393 45 927 001 -32,5 19 Инго Банк 29 041 960 26 717 523 8,7 20 МТС Банк 28 887 152 45 612 941 -36,7 21 Банк Санкт-Петербург 28 814 165 27 790 126 3,7 22 Вайлдберриз Банк 26 091 225 18 095 355 44,2 23 РНКБ Банк 24 924 540 65 621 444 -62,0 24 Банк УРАЛСИБ 24 893 737 25 119 965 -0,9 25 ОТП Банк 23 890 534 28 737 477 -16,9 26 Креди Агриколь КИБ 23 371 921 4 125 334 466,5 27 Банк Синара 21 779 118 25 092 444 -13,2 28 Банк "Солидарность" 18 968 854 12 563 863 51,0 29 УБРиР 18 760 557 8 646 031 117,0 30 СДМ-Банк 18 551 768 5 192 898 257,3 31 Абсолют Банк 17 077 108 14 760 721 15,7 32 АКБ "Металлинвестбанк" 16 996 432 5 824 203 191,8 33 БКС Банк 16 076 858 2 191 351 633,7 34 Ак Барс Банк 15 251 095 17 416 644 -12,4 35 Банк ЗЕНИТ 15 088 444 14 253 084 5,9 36 МСП Банк 14 613 645 15 358 749 -4,9 37 Транскапиталбанк 14 175 190 9 526 062 48,8 38 Фора-Банк 13 770 584 2 938 502 368,6 39 Банк Левобережный 13 727 576 2 480 742 453,4 40 Новикомбанк 12 892 240 7 717 188 67,1 41 "Локо-Банк" 12 843 277 8 285 713 55,0 42 ПСКБ 12 543 233 133 510 9295,0 43 Банк ТРАСТ 12 127 708 15 610 829 -22,3 44 Экспобанк 12 029 560 4 316 084 178,7 45 Челябинвестбанк 11 943 600 1 794 060 565,7 46 РН Банк 11 903 001 7 551 442 57,6 47 Росэксимбанк 11 656 321 5 026 397 131,9 48 Банк Авангард 10 685 479 1 695 796 530,1 49 Банк "Держава" 9 802 735 738 200 1227,9 50 БайкалИнвестБанк 9 716 421 5 317 367 82,7

1. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,50% годовых

2. В работе нескольких российских банков произошел массовый сбой в работе Системы быстрых платежей (СБП)

3. Президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин выступил в ходе бизнес-диалога с клиентами ВТБ Private Banking

4. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила на флагманском деловом событии Альфа-Банка - "Альфа-саммите"

5. Банк России опроверг информацию об изменении условий переводов по СБП с 1 мая

6. Эльвира Набиуллина заявила о нехватке в России рабочей силы впервые в ее истории

7. НСПК: российские банки с 1 июля начнут указывать ИНН при переводах через СБП

8. Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Банка РМП

9. Банк России выявил факты манипулирования рынком по счетам физлиц, связанных с PFL Advisors

10. Первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Ольга Скоробогатова дала интервью деловой газете РБК

- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 85 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: апрель 2026 год.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 13.05.2026.

