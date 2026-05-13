13 мая 2026 года 09:19
Налоги: цена ошибки стала слишком высокой
Кирилл Кухмарь/ТАСС
13 мая. FINMARKET.RU - Крупные компании отмечают рост интереса налоговых органов к сделкам с применением трансфертного ценообразования (ТЦО), свидетельствуют результаты опроса Kept, на которые ссылается "Коммерсант". Фокус внимания налоговиков при этом все больше смещается на предпроверочный анализ. В результате доля поступлений налогов от самостоятельных корректировок своих обязательств налогоплательщиками по результатам таких мероприятий растет. Партнер департамента налогов и права компании ДРТ Дмитрий Кулаков считает, что эффект от ТЦО-реформы пока в объеме доначислений не проявился. По его оценке, предпроверочных мероприятий стало больше, как и самостоятельных корректировок, чему способствовал и рост штрафов - "цена ошибки стала слишком высокой". По словам партнера Б1 Марии Егоровой, если налоговые органы запрашивают пояснения по сделке, значит сработал предусмотренный фактор риска. Однако, добавляет она, нередко предоставить данные, которые полностью сняли бы у ФНС вопросы, непросто - сейчас у организаций есть "осложняющие факторы", например отказ иностранных контрагентов раскрывать информацию.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
