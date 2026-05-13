Общественники просят ввести маркировку вредных продуктов

13 мая. FINMARKET.RU - Общественники просят правительство ввести маркировку вредных продуктов. Как пишет "Коммерсант", общественники обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания, включая колбасы и чипсы. Они также выступают за утверждение обязательных ГОСТов для пищевых продуктов. В российском законодательстве отсутствует термин «ультрапереработанный продукт», что делает его маркировку невозможной. Введение же обязательных ГОСТов может привести к снижению разнообразия и конкурентоспособности в пищевой отрасли, считают эксперты.

Из письма следует, что это поможет снизить потребление в России продуктов с высокой степенью промышленной переработки, а также долю фальсификата в молочной продукции. По данным общественников, около 40% граждан регулярно употребляют переработанное мясо.