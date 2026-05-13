.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Общественники просят ввести маркировку вредных продуктов
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

13 мая 2026 года 08:52

Общественники просят ввести маркировку вредных продуктов

 0  
Антон Новодережкин/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС
13 мая. FINMARKET.RU - Общественники просят правительство ввести маркировку вредных продуктов. Как пишет "Коммерсант", общественники обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания, включая колбасы и чипсы. Они также выступают за утверждение обязательных ГОСТов для пищевых продуктов. В российском законодательстве отсутствует термин «ультрапереработанный продукт», что делает его маркировку невозможной. Введение же обязательных ГОСТов может привести к снижению разнообразия и конкурентоспособности в пищевой отрасли, считают эксперты.

Из письма следует, что это поможет снизить потребление в России продуктов с высокой степенью промышленной переработки, а также долю фальсификата в молочной продукции. По данным общественников, около 40% граждан регулярно употребляют переработанное мясо.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  продукты,  маркировка

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.