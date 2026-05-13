.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
13 мая 2026 года 08:52
Общественники просят ввести маркировку вредных продуктов
|0
Антон Новодережкин/ТАСС
13 мая. FINMARKET.RU - Общественники просят правительство ввести маркировку вредных продуктов. Как пишет "Коммерсант", общественники обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания, включая колбасы и чипсы. Они также выступают за утверждение обязательных ГОСТов для пищевых продуктов. В российском законодательстве отсутствует термин «ультрапереработанный продукт», что делает его маркировку невозможной. Введение же обязательных ГОСТов может привести к снижению разнообразия и конкурентоспособности в пищевой отрасли, считают эксперты. Из письма следует, что это поможет снизить потребление в России продуктов с высокой степенью промышленной переработки, а также долю фальсификата в молочной продукции. По данным общественников, около 40% граждан регулярно употребляют переработанное мясо.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, продукты, маркировка
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.