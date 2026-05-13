Правительство поддержало продление «гаражной амнистии» до 2031 года

13 мая. FINMARKET.RU - Действие «гаражной амнистии», которая позволяет гражданам оформить в собственность, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса, продлится до 1 сентября 2031 г. Ее срок должен был истечь в сентябре текущего года. Такую инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.

Изменения предлагается внести в закон о введении в действие Земельного кодекса РФ. Авторами законопроекта стали первый зампредседателя Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Закон о «гаражной амнистии» действует в РФ с 2021 г. Согласно ему, оформить в собственность можно только капитальные одноэтажные гаражи без жилых помещений, построенные до 30 декабря 2004 г. Помимо этого можно зарегистрировать права на земельные участки под гаражами. При этомне распространяется на самострои, гаражи-«ракушки» (разборные и быстровозводимые металлические гаражи. – «Ведомости») вне кооперативов и подземные паркинги в многоэтажках.

В качестве подтверждения могут использоваться документы, в которых указан год постройки гаража и подтверждается право владения объектом. К таким документам относятся решения органов власти или предприятий о предоставлении земельного участка, в том числе советского периода, технический паспорт или документы технической инвентаризации, бумаги об оплате пая (денежный взнос. – «Ведомости») в гаражном кооперативе, договоры о подключении к инженерным сетям и др.