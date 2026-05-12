Минэкономразвития: рост промпроизводства в РФ в 2026 г. составит 0,6% , а не 2,3%

12 мая. FINMARKET.RU -понизилороста промышленного производства вв 2026 году до 0,6% с 2,3% в сентябрьской версии, сообщил журналистам представитель министерства.

По его словам, в правительстве рассмотрели внесенные министерством уточненный макропрогноз на 2026 год и сценарные условия прогноза на 2027-2029 годы и направили для учета в работе в федеральные и региональные органы власти.

В 2027 году министерство прогнозирует рост промпроизводства на уровне 2,1% (понизило прогноз с 3,1%), в 2028 году - 2,4% (понизило с 2,8%), в 2029 году - 2,5%.

Рост в обрабатывающей промышленности в 2026 году ожидается на уровне 1,0% (прогноз понижен с 2,9%), в 2027 году - 2,8% (4,0%), в 2028 году - 3,1% (3,6%), в 2029 году - 3,7%.

Как сообщалось, за январь-март 2026 года, по оценке Росстата, промпроизводство выросло на 0,3% в годовом выражении. В 2025 году промпроизводство в РФ увеличилось на 1,3%, в том числе обрабатывающая промышленность выросла на 3,6%.