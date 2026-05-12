Минэкономразвития повысило прогноз внешнеторгового сальдо РФ в этом году до $133,6 млрд

12 мая. FINMARKET.RU -повысилоэкспорта изв 2026 году до $442,2 млрд с $431,5 млрд в сентябрьской версии прогноза, прогноз по импорту символически вырос - до $308,7 млрд с $308,5 млрд, сообщил журналистам представитель ведомства. По его словам, в правительстве рассмотрели внесенные министерством уточненный макропрогноз на 2026 год и сценарные условия прогноза на 2027-2029 годы и направили для учета в работе в федеральные и региональные органы власти.

Таким образом, Минэкономразвития повысило прогноз по торговому балансу в 2026 году до $133,6 млрд со $123 млрд. В 2025 году торговый баланс был равен $117,1 млрд (экспорт - $422,1 млрд, импорт - $305 млрд).

Прогноз по экспорту товаров на 2027 год, наоборот, понижен до $424,7 млрд (против $462,2 млрд в сентябрьской версии), на 2028 год - до $445,7 млрд (с $505,5 млрд), на 2029 год равняется $464,4 млрд.

Прогноз по импорту товаров в 2027 году снизился до $322,1 млрд (с $326,9 млрд в сентябрьской версии), в 2028 году - до $336,9 млрд (с $341,5 млрд), в 2029 году равняется $353,3 млрд.

В результате прогноз по торговому балансу в 2027 году снизился до $102,6 млрд со $135,4 млрд, в 2028 году - до $108,8 млрд со $164 млрд, в 2029 году равен $111,1 млрд.

Сальдо счета текущих операций, по прогнозу Минэкономразвития, в 2026 году составит $60,6 ($47,8 млрд в сентябрьской версии), в 2027 году - $27,3 млрд ($51,5 млрд), в 2028 году - $30,4 млрд ($70,3 млрд), в 2029 году - 31 млрд.