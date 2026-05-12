Россияне стали активнее жаловаться в ЦБ на МФО

12 мая. FINMARKET.RU - В 1-м квартале резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации (МФО) – на 47,2%, до 14 000 шт. Тогда как число претензий к банкам и страховщикам снизилось на 4,6% (55 800) и 23,9% (4500) соответственно, пишут "Ведомости"

Рост жалоб напроизошел за счет поступления массовых шаблонных жалоб, связанных с возвратом денежных средств за дополнительные услуги, непредоставлением копий документов по требованию, и с остатком или структурой долга. В частности, пишет, граждане жаловались на то, что МФО не предоставляют документы для проверки начисления процентов, задолженности или факта погашения займа.

Рост жалоб на МФО в ЦБ связали и с деятельностью так называемых раздолжнителей – посредников, обещающих заемщикам быстрое избавление от долгов. Регулятор фиксирует злоупотребления со стороны недобросовестных компаний, обещающих клиентам списание долгов без последствий, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Услуги раздолжнителей часто не имеют самостоятельной ценности и ведут к дополнительным денежным потерям для граждан, говорит "Ведомостям" представитель ЦБ. В пример он приводит случай, когда недобросовестные юристы гарантировали супругам, что при их разводе все долги будут списаны и им удастся сохранить за собой квартиру, приобретенную в кредит. Но, как и следовало ожидать, в результате процедуры банкротства залог был реализован и супруги с двумя детьми остались без жилья.