Девелоперы торговых центров чаще откладывают ввод проектов

12 мая. FINMARKET.RU - Доля торговых центров в Москве, срок ввода которых был перенесен на этот год, составила 96%, следует из имеющегося у "Коммерсанта" исследования IBC Real Estate. Для сравнения: в 2025 году этот показатель составлял 54%. Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева говорит, что большая часть запланированного ввода на текущий год — это перенесенные с прошлых лет объекты.

Ввести вовремя свои объекты девелоперам мешают значительный рост себестоимости строительства и удорожание рабочей силы, отмечает руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. По ее словам, строительство всех крупных торговых центров, которые запускаются на рынке, было анонсировано не менее пяти лет назад.

Кроме того, спрос на аренду торговых помещений продолжает снижаться - часть ритейлеров отказываются от экспансии, минимизируя новые открытия и сокращая убыточные точки, говорит Хакбердиева.