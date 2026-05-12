Вокруг дата-центров создадут защитные полосы

12 мая. FINMARKET.RU - Создаваемыев России будут окружены защитными полосами. Это следует из проекта дорожной карты «Центр обработки данных», подготовленным Аналитическим центром при правительстве. С документом ознакомились "Известия" . При выделении земельного участка под строительство таких объектов нет гарантии, что со временем вокруг не появятся социально значимые объекты, которым центр обработки данных (ЦОД) будет мешать, говорится в нем. Поэтому необходимо принять меры, ограждающие имеющуюся и будущую застройку от побочных эффектов, связанных с их работой: шумов, запахов и прочего. Требуется «обеспечить невозможность появления запретительных мер на эксплуатацию ЦОД в будущем», подчеркнуто в документе. Это, в частности, позволит сократить административную нагрузку на владельцев дата-центров, связанную с удовлетворением жалоб, судебными разбирательствами и тому подобным, полагают авторы документа.

Для введения новой нормы предлагается внести изменения в Земельный кодекс РФ и профильные нормативные акты: подготовить их планируют в 2026 году. Уже установлены льготы и преференции для размещения линий и сооружений связи, но дата-центров они не касаются, также отмечено в проекте дорожной-карты.

В Минцифры знают о проработке инициативы: решения по данным вопросам находятся на стадии проработки с заинтересованными ведомствами и отраслью.

"При размещении ЦОД на территориях с активной жилой застройкой могут возникать вопросы, связанные с требованиями к уровню шума, инженерной нагрузкой и градостроительными ограничениями. В этой связи обсуждаются подходы, направленные на более четкое территориальное планирование размещения таких объектов и предотвращение потенциальных конфликтов между инфраструктурными объектами и жилой застройкой", - пояснили газете в ведомстве.

Рассматриваются механизмы градостроительного и инфраструктурного планирования, позволяющие обеспечить предсказуемые условия для развития цифровой инфраструктуры и комфортную среду для жителей, говорят в министерстве. Называть это зонами отчуждения там считают некорректным.