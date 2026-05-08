08 мая 2026 года 08:55
Стоимость ремонта немецкого спорткара приравняли к ремонту «Жигулей»
dpa/*ТАСС
8 мая. FINMARKET.RU - Ремонт получивших в ДТП одинаковые повреждения моделей АвтоВАЗа и Porsche (без учета самих запчастей) по ОСАГО будет оплачен одинаково, выяснили «Известия». Согласно официальным ценовым справочникам, на основании которых рассчитывается размер компенсации по «автогражданке», стоимость нормо-часа ремонта одинаковая и для «Лады», и для немецкого спорткара. В то же время расценки на восстановление китайских машин выше, чем на большинство «европейцев» и «корейцев». При этом официальные тарифы существенно ниже реальной стоимости кузовного ремонта. В так называемых «ценовых справочниках» фигурирует сумма 900 рублей за нормо-час не только для «жигуля» и «порша», но и для моделей Land Rover, Infiniti, Haval, Tank, Jetour, Cadillac, Jaecoo, Jeep, Dodge, Honda, Opel, Citroen и Volvo. Чуть дешевле, согласно официальным данным, стоит час ремонта автомобилей Xcite, «Москвич», Belgee, Hohgqi, BAIC, Sollers, Kaiyi, Solaris, Suzuki и ЗАЗ (850 рублей), а на Hyundai он составляет 860 рублей. Нормо-час на восстановление «Уазиков» и «Ижей» оценен в 800 рублей, час ремонта моделей Peugeot составляет 782 рубля, а «Волги» — 750 рублей. Справочник средней стоимости нормо-часа работ, точно так же, как и справочники средней стоимости запасных частей и материалов, формируется РСА в строгом соответствии с этой методикой, сообщили «Известиям» в Союзе. Страховщики сообщают именно те данные по стоимости нормо-часа, по которым они работают с автосервисами, подчеркнули в РСА. В качестве примера в организации продемонстрировали порядок цен на работы с Haval в Воронежской области, где диапазон тарифов СТО составляет 700-1800 рублей.
