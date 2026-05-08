.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
08 мая 2026 года 09:19
Посетителей торговых центром стало меньше
|0
Артем Геодакян/ТАСС
8 мая. FINMARKET.RU - Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в Москве на неделе 27 апреля-3 мая сократился на 4% относительно предыдущих семи дней и на 5% год к году, подсчитали в Focus Technologies, данные приводит "Коммерсант". В Санкт-Петербурге трафик на первой неделе майских праздников оказался сопоставим с предыдущей и снизился на 7% год к году. Директор по стратегическому развитию компании "Магазин магазинов" Вячеслав Кацегоров также зафиксировал снижение посетителей торговых центров на 5-7% год к году. Руководитель центра "Школа девелопера" Эвелина Ишметова говорит о спаде на 5-8%. Длинные выходные в этом году не стали драйвером посещаемости, констатирует руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Посещение торговых центров в целом становится менее популярным, и праздничные периоды сейчас не приводят к заметному росту трафика, указывают эксперты. Директор по стратегическому развитию компании «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров также зафиксировал снижение посетителей торговых центров на 5–7% год к году. Руководитель центра «Школа девелопера» Эвелина Ишметова говорит о спаде на 5–8%. Длинные выходные в этом году не стали драйвером посещаемости, констатирует руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Потребители в этом году не рассматривали формат выходных в торговых центрах, несмотря даже на заметное снижение активности туристических поездок: согласно Travelline, общее количество гостиничных бронирований на майские праздники по России снизилось на 11,1% год к году
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, магазины, посетители
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.