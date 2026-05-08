Посетителей торговых центром стало меньше

8 мая. FINMARKET.RU - Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в Москве на неделе 27 апреля-3 мая сократился на 4% относительно предыдущих семи дней и на 5% год к году, подсчитали в Focus Technologies, данные приводит "Коммерсант".

В Санкт-Петербурге трафик на первой неделе майских праздников оказался сопоставим с предыдущей и снизился на 7% год к году. Директор по стратегическому развитию компании "Магазин магазинов" Вячеслав Кацегоров также зафиксировал снижение посетителей торговых центров на 5-7% год к году. Руководитель центра "Школа девелопера" Эвелина Ишметова говорит о спаде на 5-8%. Длинные выходные в этом году не стали драйвером посещаемости, констатирует руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Посещение торговых центров в целом становится менее популярным, и праздничные периоды сейчас не приводят к заметному росту трафика, указывают эксперты.

Потребители в этом году не рассматривали формат выходных в торговых центрах, несмотря даже на заметное снижение активности туристических поездок: согласно Travelline, общее количество гостиничных бронирований на майские праздники по России снизилось на 11,1% год к году