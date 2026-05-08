.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
08 мая 2026 года 08:36
Почему неравномерно снижается дефицит кадров
|0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
8 мая. FINMARKET.RU - Возвращение рынка труда к сбалансированному состоянию происходит "медленно и неравномерно" из-за недостаточно эффективного распределения рабочей силы. Такой вывод сделали члены совета директоров ЦБ на последнем заседании. Их позиция, как пишут "Ведомости", вошла в резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованное 7 мая. "Одни компании, наблюдающие рост спроса и готовые наращивать выпуск, не могут этого сделать из-за дефицита персонала, а другие - продолжают нести издержки по его удержанию", - констатирует регулятор. В результате рынок труда вынужден подстраиваться к ситуации через замедление роста заработных плат и премий, а также расширение неполной занятости, сообщает ЦБ. ЦБ верно отмечает рост практики неполной занятости, особенно в металлургии, автопроме и строительстве - там число частично занятых уже достигло максимумов со времен эпидемии COVID-19, отмечает сооснователь и управляющий компании iRecommendWork Элина Куэста. При дальнейшем снижении темпов экономического роста высвобождение сотрудников ускорится, так как компании просто не смогут держать в штате лишний персонал, считает эксперт.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.