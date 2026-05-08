Регионам установят ограничение по объему льготных займов
8 мая. FINMARKET.RU - В преддверии второго этапа распределения казначейских инфраструктурных кредитов, намеченного на июнь-июль, этого механизма, пишет"КоммерсантЪ". В частности, планируется ограничить общую сумму, на которую сможет рассчитывать регион, лимитом в 10 млрд руб. Предполагается, что это позволит большему числу регионов воспользоваться льготными займами. С учетом того, что проекты отбираются в зависимости от объема привлеченных частных средств, сейчас шансы на получение кредита выше у крупных и инвестиционно привлекательных регионов. В прошлом году по итогам конкурса на 2025-2027 годы распределено 77 млрд руб. на 20 проектов из 17 регионов. В ходе второго этапа отбора планируется распределить более 110 млрд руб. на 2028-2030 годы. Спрос на займы уже выше - предварительно регионы заявили проекты почти на 450 млрд руб.
