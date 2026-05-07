Производители техники для дома сократили выручку в 2025 году

7 мая. FINMARKET.RU -производителей бытовой техники в России по итогам 2025 года снизилась на 11,6%, до 209,2 млрд руб.

В топ-5 компаний по размеру выручки за 2025 год вошли производитель техники бренда Haier - ООО "Хаир" (38,5 млрд руб.), LG - ООО "ЛГ Электроникс РУС" (37 млрд руб.), Beko - ООО "Беко" (25,7 млрд руб.), Indesit и Hotpoint - ООО "Ай Эйч Пи Апплаенсес" (36,7 млрд руб.), а также российская "Бирюса" - ОАО "КЗХ Бирюса" (15,5 млрд руб.). Только последние две увеличили оборот за прошедший год - почти на 38% и 8,5% соответственно, пишет "Коммерсант"

Падение выручки отражает общее сжатие рынка бытовой техники, где потребитель "резко ушел в более дешевые сегменты или отложил покупки", говорит директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. Из-за высокой ключевой ставки и дорогих кредитов покупка техники снова стала не первоочередной задачей. Умеренное восстановление рынка прогнозируется в 2026 году.

Прежде до 30% техники брали в кредит, добавляет представитель РАТЭК Антон Гуськов. Также на рынок оказывает влияние "замедление рынка жилищного строительства, который влечет смену или покупку комплекта бытовой техники", отмечает он.