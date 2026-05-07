На российском рынке M&A появились сделки с иностранцами

7 мая. FINMARKET.RU - По итогам первого квартала 2026 года объем сделок слияния и поглощения (M&A) на российском рынке сократился на 25,7%, до $5,31 млрд, следует из данных агентства AK&M. Это минимальный показатель первого квартала с 2023 года. Количество трансакций снизилось на 2,6%, до 74, а средняя стоимостьпочти не изменилась — $71,7 млн, пишет "Коммерсант"

Крупнейшие объемы сделок были зафиксированы в транспорте ($1,077 млрд), информационных технологиях ($835,1 млн), машиностроении ($550,3 млн), а также услугах ($539,5 млн) и финансовых институтах ($533,1 млн).

Сокращение общего объема сделок в годовом выражении связано с высокой базой первого квартала 2025 года, когда были совершены две крупные сделки — выход Михаила Фридмана и Петра Авена из своих российских активов, Альфа-банка и группы "АльфаСтрахование".

Крупнейшей трансакцией периода по стоимости стало приобретение структурами Аркадия Ротенберга ранее национализированного аэропорта Домодедово за $873,2 млн. В отчетном периоде эксперты AK&M отметили две сделки по покупке российскими инвесторами зарубежных активов стоимостью $380 млн, тогда как в январе-марте 2025 года таких приобретений не было. В том числе была зафиксирована трансакция с Британией.