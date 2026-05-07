Число вредоносных программ для атак выросло в 18 раз

7 мая. FINMARKET.RU - За первые четыре месяца 2026 г. число уникальных образцов вредоносного программного обеспечения (ВПО) в атаках на российские компании достигло 1174, рассказал "Ведомостям" представитель Positive Technologies. Тогда как в аналогичный период 2025 г. их, по его словам, было лишь 66. С начала года специалисты "Лаборатории Касперского" выявили более 2000 уникальных вредоносных образцов ПО среди наиболее активных хакерских группировок, нацеленных на Россию, рассказал руководитель лаборатории антивирусных исследований этой компании Владимир Кусков.

Все выявленные образцы связаны с деятельностью 11 отслеживаемых хакерских группировок, уточнил представитель Positive Technologies. Среди наиболее активных он отмечает PhaseShifters, Rare Werewolf, Hive0117 и PhantomCore. Они обеспечили суммарно около 70% нового ВПО в январе – апреле 2026 г. При этом динамика по месяцам Positive Technologies показывает резкий рост числа новых образцов ВПО начиная с марта. В январе их было 115, в феврале – 247, в марте – 413, а в апреле – 399. Тогда как в аналогичные месяцы прошлого года их было 21, 13, 8 и 24 соответственно.

Рост выглядит впечатляюще, но его важно правильно интерпретировать, говорит гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. По его словам, просто резко выросло количество вариаций и модификаций вредоносного кода, которые системы мониторинга учитывают как отдельные образцы. Главная причина их появления - индустриализация разработки, говорит Аверьянов. Один базовый вредоносный модуль может автоматически пересобираться десятками и сотнями вариантов с небольшими изменениями, чтобы обходить антивирусы и системы обнаружения, поясняет он.