Механизм досудебного решения споров могут ввести в сфере ЖКХ

7 мая. FINMARKET.RU - Глава думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил обращение к вице-премьеру правительства Марату Хуснуллину с предложением ввести механизм досудебного решения споров в сфере

Как пояснил Нилов "Российской газете" , чему бы ни были посвящены приeмы граждан, встречи с ними, обязательно всплывает тема ЖКХ. "И одно дело, когда проблемы - у здоровых, экономически активных людей, имеющих силы и деньги, чтобы найти хорошего юриста, пойти в суд и доказать свою правоту. А для социально уязвимых категорий - это ноша непосильная, ухудшающая их и без того непростую ситуацию. Поэтому жизненно необходим механизм, позволяющий в досудебном порядке оперативно решать имущественно-хозяйственные споры, связанные с содержанием жилья, его оплатой, качеством коммунальных услуг, тарифами, износом сетей, капитальным ремонтом, земельными и прочими вопросами", - подчеркнул депутат.

Так, отмечает он, люди регулярно сталкиваются с рядом проблемных вопросов, таких, как некорректное начисление платы, некачественное содержание общедомового имущества, несоблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг и т.п. Действующий порядок разрешения подобных споров предполагает либо обращение в органы государственного жилищного надзора, чьи полномочия зачастую ограничены мерами административного воздействия, либо подачу искового заявления в суд.

По мнению Нилова, создание такого института позволило бы перевести значительную часть споров в плоскость профессионального медиативного разбирательства. Это не только обеспечит оперативную помощь людям в защите их имущественных прав, но и позволит сформировать единую правоприменительную практику, существенно снизив нагрузку на судебную систему и давление на управляющие организации.