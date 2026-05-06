За год суды в РФ удовлетворили почти 90% требований налоговых органов

6 мая. FINMARKET.RU -в 2025 г. рассмотрели требований налоговых органов на 287 млрд руб. (+1,3% к результату прошлого года), из которых было удовлетворено почти 90% исков на 258,3 млрд руб., следует из презентации ФНС об итогах работы в 2025 г., с которой ознакомились "Ведомости" . Одновременно число споров с участием налоговых органов в прошлом году сократилось на 12%, с 6118 годом ранее до 5384.

Отрицательную динамику показала и доля банкротных процедур в отношении юрлиц, инициированных ФНС. Согласно данным статбюллетеня Федресурса "Банкротство в России", она сократилась с 24,3% в 2024 г. до 16,4% по итогам прошлого года (абсолютные значения в документе не приводятся).

Сокращение числа споров с налоговыми органами действительно наблюдается, говорит старший партнер "Пепеляев групп" Сергей Савсерис. Однако этот тренд не обусловлен уменьшением количества контрольных мероприятий. Основная причина снижения числа исков - в росте результативности работы налоговых органов в судах, отмечает Савсерис. В ситуации, когда вероятность победы составляет всего около 10% (в суммовом выражении), идти в суд для многих компаний становится экономически нецелесообразно, заключает он. По его мнению, такая ситуация сложилась из-за формалистского рассмотрения судами большинства категорий налоговых споров, а также "практически нулевой вероятности выиграть дела, где инспекция применяет ст. 54.1 НК".

Сейчас в судебной системе есть "серьезный перекос" на рассмотрение споров с госорганами в их пользу, что приводит к снижению числа обращений в суды, говорит партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Галина Акчурина. По ее мнению, этот тренд может повлиять на стандарты доказывания для налоговых органов и "повышение уверенности в том, что даже необоснованные и неверно рассчитанные обвинения не обязательно будут оспорены и отменены". Кроме того, согласно НК, обращение в суд за защитой закрывает доступ к отсрочке или рассрочке по уплате налогов, напоминает она.

Тренд на снижение числа споров сохранится и в текущем году, считает Савсерис. "До тех пор пока судебный подход к налоговым спорам остается жестким, количество желающих оспаривать доначисления будет сокращаться", - отмечает он.

По мнению Акчуриной, число споров вырастет, даже если в дальнейшем они не всегда будут доходить до судов. Такой тренд заметен уже в начале текущего года, отмечает она. Среди возможных причин - интенсификация мероприятий контроля по любым налоговым преференциям, "нулевая толерантность к любым схемам уклонения от уплаты налогов", а также тренд на пересмотр в пользу налоговых органов ранее сформированных правовых позиций, говорит Акчурина. "Добросовестные налогоплательщики, на которых ложится бремя таких пересмотренных пробюджетных подходов, будут готовы защищать свои права не только на досудебной стадии, но и в судах", - констатирует она.